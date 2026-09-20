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中國短劇市場近年迅速崛起，沒想到近日有網友追劇時，竟認出螢幕上的女演員「吳夢蝶」，疑似就是多年前在網頁遊戲《奧比島》詐騙自己的當事人。她被控以販售遊戲服飾為由收取款項，收到錢後便將買家封鎖，受害者不只一人，其中更包括未成年人，引發網友熱議。據《荔枝新聞》報導，有網友近日觀看短劇時，意外發現劇中一名女演員十分眼熟，仔細比對後，認出吳夢蝶疑似曾於2020年至2022年間，在《奧比島》網頁版遊戲社群中販售虛擬服飾。爆料指出她當時會先以代購、販售遊戲服飾為由與玩家接觸，待對方付款後，不但沒有交付商品或代為儲值，反而立刻封鎖聯絡方式。貼文曝光後，陸續有其他玩家表示曾遇到相同手法，聲稱自己也是受害者，部分遭騙者案發時甚至尚未成年。事件引發關注後，吳夢蝶一度發表道歉信，承諾將聯繫受害者並陸續退還款項。然而，爆料者表示，她僅賠償少數幾人，之後便再次失去聯絡，尚未拿回款項的受害者因此決定公開事件。針對此事，浙江五聯律師事務所律師張建齊表示，依照中國相關法律規定，詐騙金額達人民幣3000元至1萬元，便可能被認定為「數額較大」，達到詐騙罪的刑事立案標準。律師分析，本案涉及多名受害人且累積金額較大，行為人以販售遊戲商品為名虛構交易，收到款項後隨即封鎖對方，也沒有履行代為儲值或交付商品的承諾，主觀上具有騙取財物的故意，客觀上也已實施詐騙行為，因此認為已構成詐騙罪。