麥當勞因為其獨特的薯條風味加上多元餐點，成為台灣速食店的龍頭，然而最近卻有網友在麥當勞內用時發現，店內使用的環保杯並沒有洗太乾淨，整個杯壁都出現黑黑的一圈，貼文立刻引爆迴響，不少人也都坦言：「自從麥當勞採用環保杯之後，基本上就算要內用還是會買外帶去位子上吃，就是不想使用環保杯。」引起話題討論。
吃麥當勞一堆人外帶卻內用？理由超真實老饕爆共鳴
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「麥當勞要推內用杯就請好好的把杯子洗乾淨好嗎？這個杯壁的垢不會太誇張嗎？」只見貼出的照片中，該網友點了配餐飲料奶茶，但外帶杯可能已經使用太久，外杯的杯壁上可以看到有黑黑的一圈，讓該網友非常傻眼。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一律說要外帶，內用也是說外帶」、「自從他們開始用內用環保杯之後，我全部一律都是買外帶然後內用」、「根本就不敢喝別人喝過的環保杯，外帶當內用+1」、「敢用內用杯的都是勇者，真的會害怕用到髒髒的杯子」、「即使內用，我也是點外帶，不然自己帶杯子還可以減5元」、「之前問過店員說：可以用外帶，內用飲食即可」、「我都直接外帶在現場吃，杯子我看過好幾次現場客人整杯拿去櫃檯退的」。
麥當勞內用杯子是什麼材質？官方公布清洗方法
事實上，麥當勞這項政策最早是從2022年開始，至今已經上路將近4年的時間，根據麥當勞季報官網曾經介紹，麥當勞使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準，無添加雙酚A或塑化劑，並通過物理性能測試。
官方透露，民眾使用完內用杯之後，是不能夠帶走的，必須將杯子放回內用杯回收區，麥當勞會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。
麥當勞內用杯真實體驗心得！有問題馬上反應、外帶去內用也可以
不過《NOWNEWS》記者自從麥當勞使用內用杯政策落實之後，每次去麥當勞用餐時也會特別看杯子乾淨與否，從來沒有遇過有這種黑黑一圈污垢或者沒洗乾淨的問題，網友的案例應該是屬於店家門市的個案。實際詢問麥當勞店員，如果民眾真的會擔心，外帶去內用也是可以的，吃完也是要記得要垃圾分類即可。
由於麥當勞本身就是很重視消費者回饋、使用體驗的品牌，官方也強調，會持續確認操作程序，提供顧客安心的用餐體驗，如果顧客發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利即時了解並予以改正。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「麥當勞要推內用杯就請好好的把杯子洗乾淨好嗎？這個杯壁的垢不會太誇張嗎？」只見貼出的照片中，該網友點了配餐飲料奶茶，但外帶杯可能已經使用太久，外杯的杯壁上可以看到有黑黑的一圈，讓該網友非常傻眼。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一律說要外帶，內用也是說外帶」、「自從他們開始用內用環保杯之後，我全部一律都是買外帶然後內用」、「根本就不敢喝別人喝過的環保杯，外帶當內用+1」、「敢用內用杯的都是勇者，真的會害怕用到髒髒的杯子」、「即使內用，我也是點外帶，不然自己帶杯子還可以減5元」、「之前問過店員說：可以用外帶，內用飲食即可」、「我都直接外帶在現場吃，杯子我看過好幾次現場客人整杯拿去櫃檯退的」。
麥當勞內用杯子是什麼材質？官方公布清洗方法
事實上，麥當勞這項政策最早是從2022年開始，至今已經上路將近4年的時間，根據麥當勞季報官網曾經介紹，麥當勞使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準，無添加雙酚A或塑化劑，並通過物理性能測試。
官方透露，民眾使用完內用杯之後，是不能夠帶走的，必須將杯子放回內用杯回收區，麥當勞會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。
不過《NOWNEWS》記者自從麥當勞使用內用杯政策落實之後，每次去麥當勞用餐時也會特別看杯子乾淨與否，從來沒有遇過有這種黑黑一圈污垢或者沒洗乾淨的問題，網友的案例應該是屬於店家門市的個案。實際詢問麥當勞店員，如果民眾真的會擔心，外帶去內用也是可以的，吃完也是要記得要垃圾分類即可。
由於麥當勞本身就是很重視消費者回饋、使用體驗的品牌，官方也強調，會持續確認操作程序，提供顧客安心的用餐體驗，如果顧客發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利即時了解並予以改正。