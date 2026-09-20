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吃麥當勞一堆人外帶卻內用？理由超真實老饕爆共鳴

外杯的杯壁上可以看到有黑黑的一圈，讓該網友非常傻眼。

麥當勞內用杯子是什麼材質？官方公布清洗方法

是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準

麥當勞會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗

▲麥當勞內用杯政策已經上路將近4年，其杯子使用後會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。（圖/麥當勞提供）

麥當勞內用杯真實體驗心得！有問題馬上反應、外帶去內用也可以

從來沒有遇過有這種黑黑一圈污垢或者沒洗乾淨的問題，網友的案例應該是屬於店家門市的個案。

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