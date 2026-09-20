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譚松韻、劉學義主演的古裝陸劇《蘭香如故》熱播中，譚松韻飾演的許蘭香外表溫順、說話輕聲細語，乍看之下像是常見的「傻白甜」女主角，實際上卻心思縝密、懂得審時度勢。她沒有顯赫身分與主角光環，而是靠著察言觀色、隱藏鋒芒，在危機四伏的林府一步步站穩腳跟，清醒又不開掛的人設獲得不少觀眾好評。許蘭香原本是大學士府長孫女沈嘉蘭，卻因祖父被判謀逆，全家慘遭滅門。為了活命，她頂替恩人亡女「許蘭香」的身分，從飽讀詩書的名門千金，變成林府地位最低的三等丫鬟。官方劇情簡介指出，她在逆境中始終沒有向命運低頭，最終憑藉善良與聰慧突破階級束縛。然而沈嘉蘭過去學過的讀書、識字及算帳本領，進入林府後反而可能成為揭穿身分的破綻。她因此明白，活下去的關鍵並非急著證明自己有多聰明，而是知道什麼時候該說話、什麼時候必須裝傻。劇中最能展現許蘭香「察言觀色」能力的情節，便是趙星棠（李夢 飾）將放貸帳目偽裝成《金剛經》。帳本意外落到蘭香面前，她其實一眼便看出內容根本不是佛經，卻沒有趁機展現才學。當趙星棠帶人前來問罪時，蘭香迅速察覺對方真正擔心的是祕密外洩，隨即收起鋒芒，裝成完全不識字的普通丫鬟，成功降低趙星棠的戒心，也替自己避過一場危機。相關劇評認為，她並非能力不足，而是懂得以「藏拙」換取生存空間，聰明卻不靠主角光環一路開掛。許蘭香進入林府後，沒有急著向曾與沈家退婚的林家復仇，也沒有仗著自己熟讀詩書便處處出頭。她先觀察府內主僕關係、各房勢力及每個人的喜好，再判斷自己應該靠近誰、避開誰，以及什麼資訊能夠說出口。面對強勢主子，她懂得順勢示弱；遭人試探時，她會刻意保留實力；真正遇到危機，才利用觀察到的細節為自己找出退路。這種「先看懂局勢再出手」的生存方式，也讓許蘭香與常見的衝動型大女主形成差異。許蘭香的聰慧並不等於冷漠。當林錦岐（劉學義 飾）調查軍中假棉服案陷入僵局時，她主動冒險前往陌生宅邸查探、送信，卻遭歹徒持刀威脅，受到巨大驚嚇。譚松韻透過顫抖、失語及哭不出聲的反應，呈現角色並非無所不能，而是即使害怕，仍選擇向前。這也是許蘭香討喜的關鍵：她不是天真等待別人拯救的傻白甜，也不是永遠算無遺策的完美女主角。她會恐懼、會受傷，卻能在一次次危機中迅速讀懂人心，將過去受到的教養轉化為生存智慧。