DC 與東映近日宣布跨界合作，讓美國招牌英雄「蝙蝠俠」首度與令和首位主角假面騎士《假面騎士ZERO-ONE》同框。官方表示，雙方將推出兩位英雄共同登場的原創漫畫，由 DC Comics 製作，萬代也將推出聯名商品，並規劃拓展至北美等海外市場。
DC招牌英雄碰上令和首位假面騎士 兩大IP首度聯手
DC 與東映近日宣布「Batman × Kamen Rider ZERO-ONE LEGENDS UNITE」跨界合作企劃，讓蝙蝠俠與《假面騎士 ZERO-ONE》首度同框。蝙蝠俠是 DC 最具代表性的英雄之一，1939年首度登場，真實身分為富豪布魯斯・韋恩，雖然沒有超能力，仍靠著格鬥、偵查能力及高科技裝備守護高譚市，小丑、貓女等知名角色也都出自其龐大世界觀。
《假面騎士 ZERO-ONE》則是東映2019年推出的作品，也是令和時代第一部《假面騎士》電視系列，由高橋文哉飾演的飛電或人原本夢想成為搞笑藝人，卻意外繼承AI企業「飛電智能」、當上公司社長，並變身成假面騎士 ZERO-ONE。這次美日兩大英雄跨界合作，除了公開全新視覺圖，還確定將推出兩人共同登場的原創漫畫。
為什麼是他們？兩個英雄其實都是「社長」
乍看之下，一個來自美國漫畫、一個來自日本特攝，蝙蝠俠和 ZERO-ONE 似乎八竿子打不著，不過兩人的設定其實意外有不少共同點。布魯斯・韋恩擁有韋恩企業背景，飛電或人則繼承飛電智能，兩人都有企業與尖端科技資源，同時以英雄身分投入戰鬥，這次合作也因此出現「社長英雄」夢幻共演的趣味組合。
兩部作品對「科技」的描寫也很有發揮空間。《ZERO-ONE》故事核心圍繞AI、人型機器人「Humagear（ヒューマギア）」以及人類與人工智慧共存；蝙蝠俠則長期運用蝙蝠車、蝙蝠電腦及各式高科技裝備辦案，兩個科技色彩濃厚的英雄世界碰在一起，也讓原創漫畫會如何安排兩人相遇成為一大看點。
DC親自做原創漫畫 聯名周邊也確定推出
目前官方已確認，原創漫畫將由 DC Comics 製作，Kenny Porter 負責編劇，日本漫畫家、插畫家 tokitokoro 則負責本次公開的合作視覺；目前釋出的蝙蝠俠與 ZERO-ONE 同框圖並非漫畫正式畫面，實際漫畫內容及美術仍待後續公開。
除了漫畫之外，萬代也將推出相關聯名商品，並規劃向北美等海外市場展開。目前漫畫故事、推出日期及商品陣容尚未完全揭曉，更多資訊將於日後陸續公布。
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DC 與東映近日宣布「Batman × Kamen Rider ZERO-ONE LEGENDS UNITE」跨界合作企劃，讓蝙蝠俠與《假面騎士 ZERO-ONE》首度同框。蝙蝠俠是 DC 最具代表性的英雄之一，1939年首度登場，真實身分為富豪布魯斯・韋恩，雖然沒有超能力，仍靠著格鬥、偵查能力及高科技裝備守護高譚市，小丑、貓女等知名角色也都出自其龐大世界觀。
《假面騎士 ZERO-ONE》則是東映2019年推出的作品，也是令和時代第一部《假面騎士》電視系列，由高橋文哉飾演的飛電或人原本夢想成為搞笑藝人，卻意外繼承AI企業「飛電智能」、當上公司社長，並變身成假面騎士 ZERO-ONE。這次美日兩大英雄跨界合作，除了公開全新視覺圖，還確定將推出兩人共同登場的原創漫畫。
乍看之下，一個來自美國漫畫、一個來自日本特攝，蝙蝠俠和 ZERO-ONE 似乎八竿子打不著，不過兩人的設定其實意外有不少共同點。布魯斯・韋恩擁有韋恩企業背景，飛電或人則繼承飛電智能，兩人都有企業與尖端科技資源，同時以英雄身分投入戰鬥，這次合作也因此出現「社長英雄」夢幻共演的趣味組合。
兩部作品對「科技」的描寫也很有發揮空間。《ZERO-ONE》故事核心圍繞AI、人型機器人「Humagear（ヒューマギア）」以及人類與人工智慧共存；蝙蝠俠則長期運用蝙蝠車、蝙蝠電腦及各式高科技裝備辦案，兩個科技色彩濃厚的英雄世界碰在一起，也讓原創漫畫會如何安排兩人相遇成為一大看點。
目前官方已確認，原創漫畫將由 DC Comics 製作，Kenny Porter 負責編劇，日本漫畫家、插畫家 tokitokoro 則負責本次公開的合作視覺；目前釋出的蝙蝠俠與 ZERO-ONE 同框圖並非漫畫正式畫面，實際漫畫內容及美術仍待後續公開。
除了漫畫之外，萬代也將推出相關聯名商品，並規劃向北美等海外市場展開。目前漫畫故事、推出日期及商品陣容尚未完全揭曉，更多資訊將於日後陸續公布。