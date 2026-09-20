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女團不敵日本 仍收下中華隊首面銀牌

中華隊軟式網球女子隊今（20）日於亞運女團金牌戰不敵日本，最終連續2屆收下銀牌，也為本屆中華隊首面銀牌，賽後中華隊代表團團長蔡家福、總領隊廖裕輝送上5000美元（約合新台幣16萬）大紅包給予鼓勵，運動部長李洋也現場頒發總統賀電給選手。中華隊指標奪牌項目軟網，稍早先迎來團體賽4強，男女團順利雙殺韓國，闖進金牌戰面對軟網發源地日本，先開打的女團最終1：2吞敗，仍收下銀牌，也為中華隊本屆首面銀牌。賽後中華隊代表團團長蔡家福、總領隊廖裕輝在場外舉辦簡單贈與儀式，奉上5000美元給女團5名成員，一人約拿到超過3萬元台幣，再加上銀牌國光獎金150萬，後續還有單打、混雙等賽事，5名女將還有機會爭取更高榮譽。晚間男團結束後，團體賽賽程正式告一段落，明日將進行混雙賽事，一天就會直接比出結果，中華隊同樣有報名賽事，22、23日則為男女單比賽，中華軟網隊仍有4次奪金機會。