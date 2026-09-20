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台南市區鐵路地下化履勘 模擬演練2大情境

▲交通部表示，已於9月19日至20日完成「台南市區鐵路地下化計畫」第一階段啟用履勘。（圖／交通部提供）

履勘小組提25項改善事項 有7項未完成改善不得通車

交通部表示，已於9月19日至20日完成「台南市區鐵路地下化計畫」，經土建、機電及營運3組進行履勘作業，共提出25項須改善事項，其中7項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」及9項為「後續建議改善事項」，其中「營運前須改善事項」，將函請鐵道局及台鐵公司確認辦理完成改善，並待改善情形報部核准後，才可通車營運。交通部說明，這次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練情境包括一、南部地區發生豪雨，台南車站周邊積水情形持續加劇，雨水灌入隧道，水位逐步上升並觸發水位計告警。有列車接近該區域，且南引道口防洪閘門關閉作動異常，無法正常閉合，相關緊急應變措施。另外，二、當列車剛駛離台南車站月台，列車仍在隧道段，此時發生火災並失去動力，產生大量煙霧，且近端排煙設備因火災高溫無法啟動，並有20幾名旅客發生嗆傷，相關緊急應變措施，今日模擬演練順利完成。交通部指出，這次履勘範圍北起台南市大橋車站南端（K355+300），南至大林路平交道以南約0.6公里（K363+530），全長8.23公里。且經鐵道局及台鐵公司完成自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，依「鐵路運輸系統履勘作業要點」第3點規定，確認已達營運要件，並於今年8月14日報請交通部派員履勘。交通部隨即籌組履勘小組，由路政及道安司司長吳東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等3組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部8月24日完成履勘形式審查，8月28日召開履勘前置會議，鐵道局及台鐵公司於會中表示業已完成履勘前應改善事項，因此，經履勘委員討論後，於9月19日至20日辦理此案履勘作業。履勘小組共提出須改善事項計有25項，其中7項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」及9項為「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」部分，將函請鐵道局及台鐵公司確認辦理完成改善，並待改善情形報部核准後，才可通車營運；「一般注意改善事項」則請鐵道局及台鐵公司持續辦理改善並自行列管；「後續建議改善事項」則請鐵道局及台鐵公司辦理後續工程或改善設施時參考辦理。至於7項「營運前須改善事項」包括大廳層設施設備缺失、機電設施設備缺失、中央監控室設施設備缺失、月台層設施設備缺失、軌道幾何線形檢測與規章不符、軌道幾何線形檢測缺連續性檢測圖形等，還有消防人員專用梯的進入標示不明，樓梯間內的緊急照明應加強及獨立查證與確證報告尚未完成各子系統及相關人員訓練的完整性等。交通部強調，地下化通車後將全面消除全線共23處橫交設施，包含9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵，未來將可大幅降低車流延滯、提升道路通行效率，消除平交道事故風險，有效提升市民道路交通安全。