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3人撐起一款遊戲 《阿雷塔》一路邊做邊學

▲《阿雷塔》主打「沒有戰鬥要素的開放世界」，玩家只要探索古老大地、解開謎題，就能逐步揭開世界背後的故事。（圖／Steam）

不只寫程式 遊戲「跨領域」特性成入行關鍵

▲台灣獨立遊戲《阿雷塔 YARETA》，拿下東京電玩展「SELECTED INDIE 80」金獎。（圖／取自阿雷塔 Yareta臉書）

《阿雷塔》獲東京電玩展肯定 製作人：台灣團隊「真的都很強」

台灣獨立遊戲《阿雷塔 YARETA》拿下東京電玩展「SELECTED INDIE 80」金獎，大學就讀「環境工程」相關的製作人青蛙表示，這趟旅程足足走了近6年，團隊僅由3人組成，從過去一起工作的夥伴，到後來決定攜手投入獨立遊戲開發，一路摸索、試錯，直到今年帶著作品登上東京電玩展舞台，讓這群「實驗室裡的開發者」終於有機會把台灣本土作品推向國際。《阿雷塔》是由名為「海溝遊戲」的團隊開發，製作人青蛙向《NOWNEWS》記者分享，3人原本就是同事，過去曾一起參與遊戲與相關活動，後來因為各種因素與其他合作夥伴分開，最終留下3人繼續開發，從團隊組成到作品逐漸成形，幾乎都是邊做邊學，也因此《阿雷塔》的開發並非一開始就有完整藍圖，而是在一次次嘗試與調整中，慢慢確立現在的樣貌。青蛙在台灣就讀大學與研究所時，其實並非遊戲相關科系，而是環境相關領域，不過在求學過程中，青蛙始終無法對「單一領域」產生強烈的興趣，所以一直沒有找到自己真正想做的事情。直到某次因緣際會下，發現韓國有針對數位內容、遊戲程式設計等設立「國家技術資格檢定」，深入瞭解後才知道，遊戲開發同時結合「程式、美術、音樂、劇本」等不同專業，讓喜歡接觸各領域事務的青蛙直覺認為「這就是我的理想工作」，也成為這段獨立開發旅程的起點之一。「我覺得遊戲製作是一個結合很多不同領域、非常多元的工作」，青蛙直言，《阿雷塔》獲得東京電玩展的評審青睞，對團隊來說有種「終於獲得肯定」的感覺，《阿雷塔》需要玩家不斷摸索地圖元素，自由推進多重結局，其實和人生一樣，每個不同的選擇，都可能造就不同的結果。獨立遊戲開發資源不如大廠，光是經費就可能令進度停滯不前，青蛙也坦言，相較於其他國家，台灣市場雖然比較小，但台灣的製作團隊「真的都很強」，可能也是因為市場小，所以較容易走出國際，和世界上的頂級團隊交流，吸收更不一樣的想法。