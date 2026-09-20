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▲ 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆舉行姐妹會成立大會，副總統蕭美琴等人到場力挺。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆「瑞隆姊妹會」今（20）日舉行成立大會，除副總統蕭美琴出席力挺，市長陳其邁母親陳辜美貴擔任榮譽總會長、高雄市議會議長康裕成擔任總會長。賴瑞隆表示，女性所展現的「能力、自信、勇氣」，是社會上一股重要且堅定的力量，而高雄，要做所有女性的後盾。賴瑞隆也提出「雄愛媽媽三大承諾」，加碼育兒補助、成立高雄育兒基金；擴大孕產健檢與產後照顧；推動女性職場扶助與創業、職訓支持，讓高雄成為大家的後盾。蕭美琴致詞時笑說，大家說賴瑞隆是「隆捲風」，但自己跟賴瑞隆都是「貓科」，她看到賴瑞隆覺得很像「隆貓」，溫溫的、暖暖的、有點可愛，但卻非常具有爆發力與觀察力。賴瑞隆致詞時首先感謝陳辜美貴榮譽總會長，「謝謝您讓陳其邁市長把高雄帶得這麼好」；也向召集人邱李真守長老、召集人高素珍社長、總會長康裕成議長、總顧問朱阿英女士、榮譽總顧問部長許銘春、立委邱議瑩致謝。他說，台下有許多熟悉的面孔，是陪伴陳菊院長走過高雄轉型高山低谷的好朋友、好戰友，大家再次站出來，知道這份支持是大家用一路走來的信任，交棒給他的一份重任。賴瑞隆感恩的說，現場聽到姊妹們唱〈伊是咱的寶貝〉歌詞中的「一蕊花，生落地，爸爸媽媽疼尚多」，這就像高雄這座城市，一路走來被一代又一代高雄人捧在手心疼惜、細心栽培，才長成今天這個模樣，這份疼惜的心，就是今天最想跟在座姊妹們分享的心情，接下來高雄要往哪裡走，只要大家互相照顧、互相扶持，再大的風雨也不怕淋濕，這種彼此照顧的韌性，就是高雄的城市性格，他也會成為市民最好的靠山。談到女性力量，賴瑞隆說，從事公共事務這些年，看見太多女性撐起高雄，也撐起台灣，包括陳菊院長、蔡英文總統、蕭美琴副總統，以及立法院同仁邱議瑩委員、林岱樺委員，不論在哪個崗位上，女性的力量一直都是高雄前進最重要的支柱之一。此外，賴瑞隆也提出持續推動「希望高雄：幸福首都工程」，把敬老卡提高至每年15,000點、擴大使用範圍，增加無障礙步道、樂齡友善公園，讓長輩不只有人照顧，更能走出家門、健康有尊嚴地在地安老。蕭美琴致詞時表示，高雄承載早期工業化、經濟發展的負擔，從謝長廷市長、陳菊市長、陳其邁市長，看到高雄歷經數次轉型，美麗港都成為世界級都市，讓高雄變這麼漂亮，讓人印象深刻。蕭美琴也提到，長照是很重要的議題，很多姐妹年輕育兒、中年照顧長輩，未來也需要被照顧，所以需要一個完善的照護制度，賴瑞隆提出政策照顧小孩、照顧長者，把資源用在最需要的地方。蕭美琴也笑說，大家說賴瑞隆是「隆捲風」，但自己跟賴瑞隆都是「貓科」，她看到賴瑞隆覺得很像「隆貓」，溫溫的、暖暖的、有點可愛，但卻非常具有爆發力與觀察力，會先觀察、確認眼前目標，然後有精準的行動，呼籲大家一起來當賴瑞隆的後盾。