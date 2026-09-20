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2026年愛知・名古屋亞運（AINAGOC）自由車公路賽20日於新城（Shinshiro）公路賽道熱烈展開。哈薩克代表隊在個人計時賽中大放異彩，盧岑科（Alexey Lutsenko）和蘇爾塔諾娃（Rinata Sultanova）一舉包辦了男子組與女子組的雙料金牌，成為賽道上的最大贏家。至於我國好手杜志濠，則是在男子組以43分38秒95的成績，取得第五名的成績。哈薩克名將盧岑科在男子個人計時賽中展現出壓倒性的實力，以41分24.05秒的優異成績強勢摘金，順利完成亞運該項目的「4連霸」偉業。他的成績甚至遙遙領先獲得銀牌的日本地主好手今村駿介（Shunsuke Imamura）超過90秒，完全展現了亞洲車王的宰制力。曾經拿過三大環賽中的環法賽（2020年）和環西賽（2017年）兩項單站冠軍的盧岑科，從仁川亞運開始，就沒有將男子個人計時賽的金牌讓出過。同時他也是公路賽好手，上一屆在杭州敗給了隊友費奧多羅夫（Yevgeniy Fedorov），屈居銀牌，本屆要再次尋求摘金。在女子個人計時賽方面，戰況相對膠著。哈薩克女將蘇爾塔諾娃最終以36分23.72秒的成績脫穎而出奪下金牌，以微小的4.68秒差距擊退了中國女將張好（Zhang Hao，獲銀牌）。韓國選手申智恩（Shin Jieun）則以36分56.14秒的成績收下銅牌。蘇爾塔諾娃在賽後感性分享了她奪金的動力：「我在每一圈都保持著相同的配速，但當我意識到自己有機會爭奪冠軍時，我稍微加快了速度，為了能把金牌緊緊握在手中。那時我心裡想著我的兒子，這面金牌是為了他贏的，他現在一歲又一個月大。」蘇爾塔諾娃和盧岑科為哈薩克摘下兩金，使該國目前在獎牌榜上高居第4，僅次於中國、日本和韓國，也為國家捍衛了這項傳統優勢項目的榮光。男子組銅牌之戰則上演了令人窒息的極速對決。蒙古好手薩音巴亞爾（Jambaljamts Sainbayar）在最後一圈下坡路段奮力加速，一舉追回了3秒的差距。他原以為自己能順利搶下銀牌，但在衝過終點線時，才發現自己以極其微小的「0.02秒」之差敗給了日本選手今村駿介，最終屈居銅牌。儘管有些扼腕，但這面銅牌對薩音巴亞爾與他的國家而言意義非凡。他自豪地表示：「在蒙古發展自由車運動的65年歷史中，我是第一位職業車手。這對我們這個自由車小國來說意義重大，能代表國家在世界最大的洲際運動會上站上頒獎台，我感到非常榮幸。」本屆亞運女子公路賽決賽將於9月22日登場，男子公路賽決賽則安排於9月23日舉行，各國好手將繼續在賽道上爭奪最高榮耀。