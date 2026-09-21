CAPCOM 近日宣布，《快打旋風6》將聯名動畫《名偵探光之美少女！》，推出全4話原創合作故事，光之美少女將闖進Battle Hub，與路克、傑米等格鬥家一起調查遭破壞的街機事件，12月17日起正式登場。首張合作視覺還讓春麗等角色化身光美畫風，至於雙方是否真的會「開打」，官方目前仍未揭曉。
光之美少女真的跑進《快打旋風6》！Battle Hub發生神祕案件
CAPCOM 近日在東京電玩展 TGS 2026 宣布，《快打旋風6》將與今年最新《光之美少女》系列動畫《名偵探光之美少女！》展開合作，不僅是角色服裝或造型，官方更直接準備了全4話原創合作故事，讓光之美少女闖進《快打旋風6》的「Battle Hub」，與路克、傑米、金柏莉等格鬥家一起查案，預計12月17日起推出。
根據官方公開內容，本次合作故事舞台就在《快打旋風6》的 Battle Hub，原本讓玩家聚集、對戰的街機區突然發生事件，遊戲機遭到破壞、螢幕一片漆黑，於是《名偵探光之美少女！》主角明智安娜、小林未來等人開始展開調查，並和《快打旋風6》熟悉的格鬥家一起解開接連發生的謎團。
《名偵探光之美少女！》是什麼？2027少女穿越回1999年查案
《名偵探光之美少女！》是2026年推出的《光之美少女》系列新作，故事以「偵探＋時空穿越」為核心。14歲少女明智安娜原本生活在2027年，卻意外穿越回1999年的「真未來市」，並在當地遇上夢想成為名偵探的小林未來，兩人為了追查怪盜團 Phantom 引發的事件，分別變身成「Cure Answer」及「Cure Mystique」展開行動。
這次與《快打旋風6》合作，也剛好延續作品原本的「查案」設定。首張合作視覺可以看到《名偵探光之美少女！》角色聚在街機前研究案件，《快打旋風6》的春麗、路克、傑米、金柏莉等角色也直接被畫成《光之美少女》動畫風格，兩個原本風格差異極大的作品同框，畫面相當有反差感。
至於光之美少女是否真的會和春麗等格鬥家「開打」，目前官方尚未公布。現階段確定合作將推出全4話原創故事，12月17日起登場，是否還會加入合作服裝、Avatar道具或其他遊戲內獎勵，仍有待後續公開。
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CAPCOM 近日在東京電玩展 TGS 2026 宣布，《快打旋風6》將與今年最新《光之美少女》系列動畫《名偵探光之美少女！》展開合作，不僅是角色服裝或造型，官方更直接準備了全4話原創合作故事，讓光之美少女闖進《快打旋風6》的「Battle Hub」，與路克、傑米、金柏莉等格鬥家一起查案，預計12月17日起推出。
根據官方公開內容，本次合作故事舞台就在《快打旋風6》的 Battle Hub，原本讓玩家聚集、對戰的街機區突然發生事件，遊戲機遭到破壞、螢幕一片漆黑，於是《名偵探光之美少女！》主角明智安娜、小林未來等人開始展開調查，並和《快打旋風6》熟悉的格鬥家一起解開接連發生的謎團。
《名偵探光之美少女！》是2026年推出的《光之美少女》系列新作，故事以「偵探＋時空穿越」為核心。14歲少女明智安娜原本生活在2027年，卻意外穿越回1999年的「真未來市」，並在當地遇上夢想成為名偵探的小林未來，兩人為了追查怪盜團 Phantom 引發的事件，分別變身成「Cure Answer」及「Cure Mystique」展開行動。
這次與《快打旋風6》合作，也剛好延續作品原本的「查案」設定。首張合作視覺可以看到《名偵探光之美少女！》角色聚在街機前研究案件，《快打旋風6》的春麗、路克、傑米、金柏莉等角色也直接被畫成《光之美少女》動畫風格，兩個原本風格差異極大的作品同框，畫面相當有反差感。
至於光之美少女是否真的會和春麗等格鬥家「開打」，目前官方尚未公布。現階段確定合作將推出全4話原創故事，12月17日起登場，是否還會加入合作服裝、Avatar道具或其他遊戲內獎勵，仍有待後續公開。