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▲高雄市寶盛慈善會攜手高雄市忠孝獅子會共同舉辦115年度中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。(圖／記者黃守作攝，2026.09.20)

▲高雄市寶盛慈善會攜手高雄市忠孝獅子會共同舉辦115年度中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。(圖／記者黃守作攝，2026.09.20)

▲高雄市寶盛慈善會攜手高雄市忠孝獅子會共同舉辦115年度中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。(圖／記者黃守作攝，2026.09.20)

▲高雄市忠孝獅子會捐贈5萬元善款給高雄市寶盛慈善會，由寶盛慈善會理事長曾澤和(左)代表接受，並致送感謝狀給忠孝獅子會，由獅友陳泰成(右)代表接受，以資感謝。(圖／記者黃守作攝，2026.09.20)

高雄市寶盛慈善會攜手高雄市忠孝獅子會於今(20)日，在三民區寶珠里活動廣場中心，共同舉辦115年度中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。高雄市寶盛慈善會攜手高雄市忠孝獅子會共同舉辦中秋送暖公益活動，是由高雄市寶盛慈善會理事長曾澤和與高雄市忠孝獅子會獅友陳泰成共同主持，有高雄市寶盛慈善會副理事長周庭蓂、許永興、前理事長劉瀚元、全體理、監，以及立法委員李昆澤、國際獅子會300E-5區事務長王素惠、第2專區主席謝搖瓊等獅子會會友到場觀禮。高雄市寶盛慈善會攜手高雄市忠孝獅子會中秋送暖公益活動，所濟助的對象包括，高雄市三民區寶中里、寶獅里、寶安里、寶珠里、寶興里、寶盛里、達永里、達仁里、安寧里、安宜里、安康里、十美里、立業里、港西里、鳳山區南和里、台南市西港區劉厝里，以及台東縣太麻里鄉金崙村、多良村及金峰鄉歷坵村等19里村及其他各里之邊緣戶共220戶，高雄市三民區受惠里里長到場瞭解發放的情形。高雄市寶盛慈善會理事長曾澤和表示，高雄市寶盛慈善會創立之宗旨，主要是奉獻愛心服務，關懷弱勢族群，平日就進行急難就助等活動，此次與高雄市忠孝獅子會合作進行中秋送暖公益活動，以關懷弱勢。活動中，高雄市忠孝獅子會獅友陳泰成，在國際獅子會300E-5區事務長王素惠、第2專區主席謝搖瓊等獅子會會友，以及與會人員見證下，將5萬元善款，捐贈給高雄市寶盛慈善會，由寶盛慈善會理事長曾澤和代表接受，並回送感謝狀，以關懷弱勢。