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森林誤撿野生貓皇！叫聲怪異意外揭開百年身世

▲蒂爾卡約虎貓隱身在雨林中，成貓僅有 1.8 到 2.7 公斤重，看起來甚至比許多家貓還小。（圖／翻攝@earthlianrealityvoices）

破譯基因密碼！隱密物種展現極致反差萌

正名獨立別具意義！量身打造專屬保育計畫

南美洲玻利維亞的雲霧森林中，近期正式揭曉了一項時隔百年的重大生物學發現！科學團隊於 2026 年正式宣布發現了一個全新貓科物種「蒂爾卡約虎貓」（ Leopardus tilcayo ），這也是自 1892 年中國山貓被確認後，科學界逾百年來首度正式發表的。而這段宛如電影般的情節始於 2016 年，當時一個玻利維亞家庭在雲霧森林附近發現了一隻幼貓，便將牠帶回家中飼養，起初家人們誤以為牠是一般常見的豹貓（ Leopardus pardalis ）。然而隨著時間推移，他們發現這隻體重僅有 1.5 公斤的小傢伙不僅擅長捕獵，發出的叫聲與性格也與尋常貓咪截然不同，最終決定將牠送往當地的動物收容所。正是這個轉交的舉動，引起了專家的介入與研究，意外揭開了這群野生嬌客隱藏百年的真實身分。經科學家提取 DNA 進行深入檢查後，這項震驚學界的研究成果於本週四（17日）正式發表於權威期刊《 Current Biology 》。研究指出，蒂爾卡約虎貓在當地社區中早已為人所知，但由於牠們是典型的「隱密物種」，身上披著極致的保護色斑紋，且外觀與其他小型虎貓極為相似，即便是資深的動物學家也難以用肉眼分辨。為了解開身世之謎，這支國際科學團隊化身基因偵探，耗費極大心力蒐集了數十種南美洲小型貓科動物的基因，甚至比對了自然歷史博物館中的古老標本。最終證實，這個來自玻利維亞的族群擁有完全獨立的遺傳特徵，是自 1923 年以來首次正式描述的現存貓科動物。有趣的是，蒂爾卡約虎貓的體型極度嬌小，成貓僅有 1.8 到 2.7 公斤重，與一般家庭飼養動輒 5 公斤以上的寵物貓相比，牠就像是披著獵豹斑紋的「小精靈」，展現出極大的反差萌。揪出這隻隱身在雨林中的迷你貓皇，不僅是讓全球的生物圖鑑再添輝煌的一頁，更具有深遠的生態保育意義。研究團隊特別強調，目前有許多野生虎貓正面臨嚴峻的生存危機，且已被列為易危物種。如今成功為蒂爾卡約虎貓正名並將其劃分為獨立物種，國際保育組織才能針對這群珍貴的超小型貓科動物，量身打造專屬的保護計畫，確保牠們不會在被人類徹底認識之前，就默默消逝於熱帶雨林之中。