我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將禁止CNN、Politico、MS NOW等3家媒體進入白宮，理由是他們持續報導「假新聞」。三家媒體隨後發聲反擊，讓川普與媒體之間的關係在期中選舉前又一次成為關注焦點。根據美聯社報導，三家主要新聞機構CNN（美國有線電視新聞網）、MS NOW 與《Politico》的記者於週六被拒絕進入白宮。就在前一天，川普表示，由於這些媒體的報導被他認定為「假新聞」，他將禁止他們採訪。兩家有線電視網的白宮記者，包含CNN 的克萊因（Betsy Klein）與 MS NOW 的加德納（Akayla Gardner），在抵達白宮準備工作時，皆透過直播報導自己遭拒之門外、採訪證件被停用。不久後，《Politico》也表示其白宮記者哈斯萊特（Cheyenne Haslett）同樣被拒絕入場並遭沒收證件。加德納稱，她成功通過了兩道大門，但當她到達需要刷證件的地方時，一名警官告訴她證件已被停用並要求她交出。她報導指出，該警官表示這項決定「超越了他的權限」。加德納補充說，MS NOW 的一名製作人順利進入，但一名攝影師的證件同樣被停用。CNN 高級白宮記者克萊因也表示她的證件已被停用並遭沒收，警官僅將透明塑膠卡套還給她。她表示自己被告知需向白宮新聞辦公室查詢進一步資訊。這三家新聞媒體皆暗示將採取法律行動。《Politico》總編輯格林伯格（Jonathan Greenberger）在給編輯室的聲明中表示：「我們將堅決捍衛我們的第一修正案權利。」CNN 的聲明則指出，公司不會偏離監督政府及其他公共機構的職責。MS NOW 亦表示，公司打算採取一切必要步驟，捍衛自身的第一修正案權利，以及獨立新聞業在我們民主制度中所扮演的關鍵角色。美聯社批評，川普在其第二任期內，川普及其政府進一步採取了更激進的手段，無論是在法庭上還是在監管措施上，都對特定媒體進行懲罰。川普還親自或透過社群媒體對個別記者發起猛烈抨擊，有時言詞極具個人針對性，在新聞簡報會上對他們進行侮辱，或是最近在白宮記者協會（WHCA）晚宴的演說中表達不滿。白宮記者協會主席海因里希（Jacqui Heinrich）呼籲政府立即恢復這三家媒體的採訪權。海因里希表示：「這所帶來的影響超越了這幾家機構：今日若以報導內容為由排除某家新聞媒體，這項標準未來就能套用在任何媒體上。無論政府官員喜不喜歡，美國人民都必須能透過自由且獨立的新聞界，來監督獲選掌權的人。」