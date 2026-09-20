我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基本季結束後將高掛球鞋，今（20）日獅隊將替他舉辦引退儀式。富邦悍將捕手林岱安過去曾效力獅隊11年，前役賽後他特別留在球場觀看引退活動。林岱安今日受訪時一度哽咽落淚，他坦言陳鏞基引退讓他特別有感，更直言不敢跟學長對到眼，「我真的不知道怎麼去形容他正式引退的日子。」林岱安2015年加入獅隊，去年季末透過FA轉隊至悍將，與陳鏞基當了11年的隊友，而悍將正好在陳鏞基引退系列賽來到亞太棒球場作客。林岱安表示，前役賽後會特地留在球場，就是希望能好好看著陳鏞基穿著球衣的畫面。說著說著他再度難掩情緒，「心情上確實很複雜，所以我不太敢跟他對到眼。今天是他正式引退的日子，我覺得他上場的第一個打席，我應該會控制不住（眼淚）。」林岱安感性表示，與陳鏞基同隊多年，學長的一個眼神，他都能理解其中的意義。「我剛進來時懵懵懂懂，因為有學長的照顧，才能讓我們在職棒生涯中快速成長為球隊主力。」林岱安說，陳鏞基不常說話，但說出的每句話都讓人感到非常溫暖；在他眼中，陳鏞基就像個溫暖的大男孩，同時也非常自律，「給我們的感覺比較像是年輕人，越活越年輕。」林岱安透露，陳鏞基很懂年輕選手低潮時的無助，「他都會適時給我們鼓勵、方向，讓我們能夠把當下不好的情緒轉換掉。」他回憶剛進職棒時，不僅還在一、二軍上上下下，肩膀也帶有傷勢，「雖然基哥那時都在一軍，但有時候練習遇到，他也會要我加油、不要放棄。這些話雖然簡單，但對當時還是小老弟的我來說，是極大的鼓舞。」前役悍將球員上壘後，都比出代表陳鏞基背號的「13」手勢，林岱安對此笑說，「一定是致敬基哥。我覺得他對台灣棒球貢獻非常大，真的是我們很棒的榜樣。雖然我們現在是敵隊，但我們對你的愛永遠不變。」