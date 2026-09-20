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西半部地震深度淺 規模不大

▲台南規模3.8地震，深度僅有7公里。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台南今（20）日16時05分發生芮氏規模3.8地震，深度僅7公里，屬於極淺層地震，最大震度在台南曾文4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震為獨立事件，主要原因是台灣附近的菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，產生的應力從東半部慢慢遞延到西半部，因此深度不深、規模不大，未來也不太會有餘震發生。吳健富表示，台灣附近的菲律賓海板塊在東半部隱沒歐亞大陸板塊，板塊之間產生碰撞，就會發生地震，因此在東半部發生的地震深度深淺都有。至於這次台南地震，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，應力從台灣東半部遞延到西半部，這種成因的地震深度都不會太深，所以這次地震深度才會只有7公里。吳健富指出，16時05分發生的台南地震，屬於獨立事件，規模不算大，所以影響的地區也只有震央附近，是小範圍地震，未來也不太會有餘震發生可能。另外，吳健富也表示，台灣西半部大多是地層破碎帶，發生的地震大多是破碎帶在釋放應力，因此不定時會有一些規模較小地震，影響的範圍都不會太大，不過要是規模超過6以上，就會造成比較大範圍的影響，像是2025年1月21日發生的嘉義大埔地震，震央就位於台南市楠西區，芮氏規模6.4，最大震度在嘉義大埔來到6弱。