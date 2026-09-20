我是廣告 請繼續往下閱讀

李灝宇本季成績

數據項目 李灝宇（2026賽季） 出賽場次 107場 安打數 80支 打擊率 2成66 全壘打 10轟 打點 45分 得分 38分 二壘安打 16支 三壘安打 2支

焦點賽事先發投手對決

球隊 先發投手 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 被安打 (H) 三振 (K) 保送 (BB) 被全壘打 (HR) 巨人 (SF) Matt Wilkinson 1-3 4.58 1.12 19.2 18 12 4 4 道奇 (LAD) 未定 (Undecided) -- -- -- -- -- -- -- --

球隊 先發投手 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 被安打 (H) 三振 (K) 保送 (BB) 被全壘打 (HR) 老虎 (DET) Troy Melton 8-4 2.52 1.10 110.2 88 90 34 13 白襪 (CHW) Davis Martin 9-7 3.96 1.30 141.0 140 115 43 14

9月21日（周一）大聯盟完整賽程表

台灣時間 客隊 @ 主隊 預計先發投手 (客 vs. 主) 01:10 AM 費城人 (PHI) @ 大都會 (NYM) Cristopher Sanchez vs. Jonah Tong 01:35 AM 皇家 (KC) @ 海盜 (PIT) Michael Wacha vs. Lake Bachar 01:40 AM 運動家 (ATH) @ 守護者 (CLE) Jack Perkins vs. Gavin Williams 01:40 AM 紅襪 (BOS) @ 光芒 (TB) Patrick Sandoval vs. Griffin Jax 01:40 AM 小熊 (CHC) @ 紅人 (CIN) David Peterson vs. Rhett Lowder 02:10 AM 勇士 (ATL) @ 太空人 (HOU) Martin Perez vs. Hunter Brown 02:10 AM 老虎 (DET) @ 白襪 (CHW) Troy Melton vs. Davis Martin 02:15 AM 國民 (WSH) @ 紅雀 (STL) Jake Irvin vs. Quinn Mathews 02:35 AM 藍鳥 (TOR) @ 遊騎兵 (TEX) Spencer Miles vs. Jacob deGrom 03:10 AM 水手 (SEA) @ 落磯 (COL) Kade Anderson vs. 菅野智之 (Tomoyuki Sugano) 04:07 AM 雙城 (MIN) @ 天使 (LAA) Dean Kremer vs. Ryan Johnson 04:10 AM 馬林魚 (MIA) @ 教士 (SD) Sandy Alcantara vs. Walker Buehler 04:10 AM 洋基 (NYY) @ 響尾蛇 (ARI) Will Warren vs. Corbin Burnes 04:10 AM 巨人 (SF) @ 道奇 (LAD) Matt Wilkinson vs. 未定 (Undecided) 07:20 AM 釀酒人 (MIL) @ 金鶯 (BAL) Jacob Misiorowski vs. Brandon Young

洛杉磯道奇隊與舊金山巨人隊即將展開新一輪交鋒。在上一場比賽中，道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）單場狂掃4支安打，率領球隊以10：4大勝巨人。道奇目前戰績95勝60敗，穩居國聯西區龍頭，且團隊長打率達.425，高居大聯盟第二；而巨人隊目前戰績則為64勝91敗，名列國聯西區第4，雙方將在21日4：10進行交鋒。而美聯方面，李灝宇效力的底特律老虎，則要繼續在凌晨2：10迎戰白襪。《NOWNEWS》為讀者整理9月21日焦點賽事的先發投手對決數據，以及當日大聯盟完整賽程表。年僅23歲的李灝宇在今年的菜鳥球季中，數據寫下多項台灣新高，安打數（80安）、二壘安打（16支）、全壘打（10轟）、打點（45分）與得分（38分）等各項打擊成績優異，樹立了全新的「李灝宇障礙」。李灝宇在單季安打數超過張育成之後，下一個目標就是道奇隊球星大谷翔平。2018年年紀23歲的大谷翔平以打者身分出賽104場，敲出93支安打、22發全壘打、61分打點，打擊率高達0.285、OPS更來到0.925，最終毫無懸念地摘下美聯新人王。這項成就至今仍是亞洲年輕球員難以撼動的最高殿堂。如今，李灝宇已經累積80支安打，距離大谷當年創下的93安紀錄僅剩13支的差距，賽季末的表現備受球迷期待。道奇將在主場迎戰巨人，巨人派出左投威金森（Matt Wilkinson）掛帥先發，道奇則尚未公布先發人選。老虎隊右投梅爾頓（Troy Melton）將強碰白襪隊右投馬丁（Davis Martin），梅爾頓本季表現優異，防禦率僅2.52。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。