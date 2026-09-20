洛杉磯道奇隊與舊金山巨人隊即將展開新一輪交鋒。在上一場比賽中，道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）單場狂掃4支安打，率領球隊以10：4大勝巨人。道奇目前戰績95勝60敗，穩居國聯西區龍頭，且團隊長打率達.425，高居大聯盟第二；而巨人隊目前戰績則為64勝91敗，名列國聯西區第4，雙方將在21日4：10進行交鋒。而美聯方面，李灝宇效力的底特律老虎，則要繼續在凌晨2：10迎戰白襪。《NOWNEWS》為讀者整理9月21日焦點賽事的先發投手對決數據，以及當日大聯盟完整賽程表。
李灝宇本季成績
年僅23歲的李灝宇在今年的菜鳥球季中，數據寫下多項台灣新高，安打數（80安）、二壘安打（16支）、全壘打（10轟）、打點（45分）與得分（38分）等各項打擊成績優異，樹立了全新的「李灝宇障礙」。
李灝宇在單季安打數超過張育成之後，下一個目標就是道奇隊球星大谷翔平。2018年年紀23歲的大谷翔平以打者身分出賽104場，敲出93支安打、22發全壘打、61分打點，打擊率高達0.285、OPS更來到0.925，最終毫無懸念地摘下美聯新人王。這項成就至今仍是亞洲年輕球員難以撼動的最高殿堂。如今，李灝宇已經累積80支安打，距離大谷當年創下的93安紀錄僅剩13支的差距，賽季末的表現備受球迷期待。
焦點賽事先發投手對決
1. 舊金山巨人 vs. 洛杉磯道奇
道奇將在主場迎戰巨人，巨人派出左投威金森（Matt Wilkinson）掛帥先發，道奇則尚未公布先發人選。
底特律老虎 vs. 芝加哥白襪
老虎隊右投梅爾頓（Troy Melton）將強碰白襪隊右投馬丁（Davis Martin），梅爾頓本季表現優異，防禦率僅2.52。
9月21日（周一）大聯盟完整賽程表
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|數據項目
|李灝宇（2026賽季）
|出賽場次
|107場
|安打數
|80支
|打擊率
|2成66
|全壘打
|10轟
|打點
|45分
|得分
|38分
|二壘安打
|16支
|三壘安打
|2支
李灝宇在單季安打數超過張育成之後，下一個目標就是道奇隊球星大谷翔平。2018年年紀23歲的大谷翔平以打者身分出賽104場，敲出93支安打、22發全壘打、61分打點，打擊率高達0.285、OPS更來到0.925，最終毫無懸念地摘下美聯新人王。這項成就至今仍是亞洲年輕球員難以撼動的最高殿堂。如今，李灝宇已經累積80支安打，距離大谷當年創下的93安紀錄僅剩13支的差距，賽季末的表現備受球迷期待。
焦點賽事先發投手對決
1. 舊金山巨人 vs. 洛杉磯道奇
道奇將在主場迎戰巨人，巨人派出左投威金森（Matt Wilkinson）掛帥先發，道奇則尚未公布先發人選。
|球隊
|先發投手
|勝-敗
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|被安打 (H)
|三振 (K)
|保送 (BB)
|被全壘打 (HR)
|巨人 (SF)
|Matt Wilkinson
|1-3
|4.58
|1.12
|19.2
|18
|12
|4
|4
|道奇 (LAD)
|未定 (Undecided)
|--
|--
|--
|--
|--
|--
|--
|--
老虎隊右投梅爾頓（Troy Melton）將強碰白襪隊右投馬丁（Davis Martin），梅爾頓本季表現優異，防禦率僅2.52。
|球隊
|先發投手
|勝-敗
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|被安打 (H)
|三振 (K)
|保送 (BB)
|被全壘打 (HR)
|老虎 (DET)
|Troy Melton
|8-4
|2.52
|1.10
|110.2
|88
|90
|34
|13
|白襪 (CHW)
|Davis Martin
|9-7
|3.96
|1.30
|141.0
|140
|115
|43
|14
|台灣時間
|客隊 @ 主隊
|預計先發投手 (客 vs. 主)
|01:10 AM
|費城人 (PHI) @ 大都會 (NYM)
|Cristopher Sanchez vs. Jonah Tong
|01:35 AM
|皇家 (KC) @ 海盜 (PIT)
|Michael Wacha vs. Lake Bachar
|01:40 AM
|運動家 (ATH) @ 守護者 (CLE)
|Jack Perkins vs. Gavin Williams
|01:40 AM
|紅襪 (BOS) @ 光芒 (TB)
|Patrick Sandoval vs. Griffin Jax
|01:40 AM
|小熊 (CHC) @ 紅人 (CIN)
|David Peterson vs. Rhett Lowder
|02:10 AM
|勇士 (ATL) @ 太空人 (HOU)
|Martin Perez vs. Hunter Brown
|02:10 AM
|老虎 (DET) @ 白襪 (CHW)
|Troy Melton vs. Davis Martin
|02:15 AM
|國民 (WSH) @ 紅雀 (STL)
|Jake Irvin vs. Quinn Mathews
|02:35 AM
|藍鳥 (TOR) @ 遊騎兵 (TEX)
|Spencer Miles vs. Jacob deGrom
|03:10 AM
|水手 (SEA) @ 落磯 (COL)
|Kade Anderson vs. 菅野智之 (Tomoyuki Sugano)
|04:07 AM
|雙城 (MIN) @ 天使 (LAA)
|Dean Kremer vs. Ryan Johnson
|04:10 AM
|馬林魚 (MIA) @ 教士 (SD)
|Sandy Alcantara vs. Walker Buehler
|04:10 AM
|洋基 (NYY) @ 響尾蛇 (ARI)
|Will Warren vs. Corbin Burnes
|04:10 AM
|巨人 (SF) @ 道奇 (LAD)
|Matt Wilkinson vs. 未定 (Undecided)
|07:20 AM
|釀酒人 (MIL) @ 金鶯 (BAL)
|Jacob Misiorowski vs. Brandon Young
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
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