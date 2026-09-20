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▲洪佩瑜巡演近日唱回台北Legacy Tera，壓軸場驚喜演唱宇多田光〈BAD モード〉、張惠妹〈連名帶姓〉讓全場聽哭。（圖／何樂音樂提供）

洪佩瑜「開了又開」巡迴演唱會，近日唱回台北Legacy Tera，壓軸場驚喜演唱宇多田光〈BAD モード〉、張惠妹〈連名帶姓〉讓全場聽哭。以影集《百萬人推理》的歌曲〈日租便利店 Life With You〉入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」的她，有望成為首位獲得三金殊榮的女歌手，而台上洪佩瑜也自嘲是迷信阿姨，對粉絲告白：「我相信人跟人會相遇、某一個時間會讓我們認識，都是老天的安排，謝謝你們。」而她看著這段時間的演出點滴，也忍不住當場淚崩。洪佩瑜「開了又開」巡迴演唱會，繼台中、高雄締造好口碑後，壓軸場唱回台北Legacy Tera，每站都會有翻唱歌曲作為彩蛋，這次挑選宇多田光的〈BAD モード〉，洪佩瑜形容：「我每次聽心情都會變得很好，不管是宇多田小姐的演繹、節奏或是整體聲響的安排，是一首即便不理解日文也能直覺接收到灑脫、自由自在表達心情的歌曲。」除此之外，她還挑戰張惠妹的經典情歌〈連名帶姓〉，真摯且細膩的詮釋讓全場聽到起雞皮疙瘩。日前，金鐘獎公布入圍名單，洪佩瑜以影集《百萬人推理》歌曲〈日租便利店 Life With You〉入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」，已奪得金曲獎、金馬獎的她，有望成為第一位獲得三金殊榮的女歌手。對此，洪佩瑜透露得知消息當下正在排戲，一度狀況外說：「蛤～是我嗎？」冷靜下來後才開心表示：「 謝謝評審給予這個歌的肯定，沒想到真的有機會能參與到金鐘，能夠持續為戲劇作品歌唱是我的榮幸。」並表示能跟大家一起出現在名單裡已經覺得感恩，需要煩惱的部分就交給評審。除了帶來精彩演出，台上洪佩瑜也自嘲是迷信阿姨，對粉絲們告白：「我相信人跟人會相遇、某一個時間會讓我們認識，都是老天的安排，謝謝你們！」珍惜每次與粉絲們的緣分與相聚時光。在安可橋段，洪佩瑜再度返場演唱〈明室〉，回頭望向後方視訊所呈現這些年與許多有緣夥伴的生活與工作片刻點滴，讓她一度淚崩，直呼：「完蛋了！鼻涕停不下來！」表示隨著時間一直在更新、一直在長大，才來到不一樣的明室，謝謝你們。最後以〈再見的時候〉為此次巡演劃下句點。