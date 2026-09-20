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▲中秋、教師節連假前期天氣穩定，後期要留意菲律賓附近海面熱帶擾動發展。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署今（20）日下午16時50分發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，容易出現短延時強降雨，今天高雄、屏東地區有局部大雨發生機率，影響時間一路到明（21）日。氣象署提醒，降雨期間注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區則要留意溪水暴漲。◾影響時間：20日下午至21日◾大雨：高雄市、屏東縣中央氣象署表示，今（20）日各地大多為多雲到晴，環境轉為偏北風，迎風面桃園以北偶爾有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區及中部山區有零星降雨，午後南部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度部分，局部內陸地區有35、36度高溫發生的機率，氣象署已針對南投發布高溫資訊，有機會出現連續36度以上高溫。另外，中秋、教師節連假前期各地天氣穩定，再來要留意菲律賓東方有熱帶擾動發展。而未來一周天氣概況，明（21）日到周二（22日）大陸高壓東移，台灣先轉為東北風，再慢慢轉為偏東風，各地多雲到晴，迎風面有零星降雨，南部山區午後有局部較大雨勢，周三（23日）到周六（26日）中秋、教師節連假前段時間，為多雲到晴，迎風面及午後其他地區有零星或局部雨勢。