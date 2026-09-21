實際上，奪下一面亞運金牌可以獲得300萬國光獎金，不僅遠勝日韓2國，在全亞洲排名甚至高居第4，僅輸給新加坡、香港與越南，現金獎勵力道屬於相對非常豐厚的國家之一。

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亞運金牌可拿300萬 限一次性領取

亞運金牌一次可領取300萬元台幣獎金，僅限於一次性領取，銀牌則為150萬、銅牌90萬。

台灣國際賽採「高額獎勵制」 亞洲行情只輸3國

新加坡奪金471萬最多 第3名竟是印尼

金牌能獲得20萬新幣（約新台幣471萬7000元）獎金，銀牌10萬新幣（約新台幣235萬8000元），銅牌都可以入帳5萬新幣（約新台幣118萬元）。

2026年名古屋亞運開幕式後首日賽程，中華軟網混雙余凱文、黃詩媛奪下本屆首金，也為中華隊隊史亞運第119金。不少人好奇奪下亞運金牌可以獲得多少獎金？《國光體育獎章》中寫明，此外該選手設籍的地方政府，通常會加碼，以台北市為例，市長蔣萬安日前增加一次性比例，國光獎金加發獎金從5%到10%，亞運金牌得主獎補助金總額最高可達103萬元。此外還有每月訓練補助金，從2萬2000元提高到3萬500元，漲幅約4成。值得注意的是， 團體或雙人項目奪金時，每位參賽選手皆可領取全額金牌獎金，不需要平分。中華隊在國際一級賽事的獎金政策，屬於「高額現金獎勵」型，反觀日本JOC（日本奧委會）對亞運金牌大多不直接發獎金，主要由單項協會發放韓國則是提出兵役豁免吸引參賽，獎金則僅有1200萬韓元、約30萬台幣。中華隊亞運金牌300萬元獎金，在全亞洲實際上只輸給3個國家，分別是新加坡、香港與印尼。新加坡人口僅有611萬，只能大手筆透過獎金促進運動發展，除了新加坡之外，香港金牌在上屆亞運就加碼，奪金可獲100萬港幣（約合新台幣410萬）、銀牌50萬港幣（約新台幣205萬6000元）。另外則是第3的印尼，奪金獎金高達15億印尼盾（約台幣315萬），換算下來325萬台幣，後續還有機會獲得國家文官、警察特招職缺，等於獲得終生飯碗。