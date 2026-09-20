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昔日「台大五姬」的國企匡陳匡怡，今（20）日入圍2026年「全球百大最美臉孔」候選名單，淡出演藝圈多年的她，依舊可以靠美貌吃飯掀起許多關注，而此榜單將於年底揭曉正式名單，其中也同時入圍的台灣女藝人還有：周子瑜、葉舒華、林莎、雪碧、李毓芬、籃籃。美國網站TC Candler近期陸續公布2026年「全球百大最美臉孔」候選名單，今日陳匡怡居然出現在提名中，因為她其實早就淡出演藝圈多年，想不到多年後還能靠著超美臉蛋登上榜單。而本次「全球百大最美臉孔」將於年底公開，值得一提的是，除了陳匡怡之外，還有六位台灣美女也在入圍名單中，分別為周子瑜、葉舒華、林莎、雪碧、李毓芬、籃籃，讓粉絲相當好奇最終會是誰拿到美女殊榮。陳匡怡因外型亮眼，台大在學期間就累積高人氣，跟翁滋蔓、劉乃潔、余函彌、吳依潔被稱為「台大五姬」，後來進入演藝圈，曾參演《我可能不會愛你》等偶像劇，不過近10年逐漸淡出演藝圈。