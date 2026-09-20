受杜鵑颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航及中華航空公布明（21）日航班最新異動，其中虎航提前航班包括IT201 東京成田前往桃園及IT280 高雄前往東京成田。
另外，華航明日航班提前包括CI126 / CI127 高雄往返東京成田、CI108 / CI109 桃園往返東京成田；航班延後，包括CI222 松山往返東京羽田、CI106 桃園飛往東京成田。
台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
華航也表示，將視颱風路徑變化，持續更新航班資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態，https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index。
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台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
華航也表示，將視颱風路徑變化，持續更新航班資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態，https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index。