我是廣告 請繼續往下閱讀

池昌旭在韓劇《挑情醜聞》中有著不少裸露床戲，甚至在第七集中跟NANA全身脫光，兩人裸體正面跨坐在一起，畫面一曝光讓許多觀眾看得鼻血狂噴，大家也紛紛好奇這樣親密戲碼是不是真的由本人下場拍，根據了解，池昌旭幾乎扛下了所有拍攝戲碼，除了年輕時一場扛轎片段是由替身完成，其他都是本人下場完成。一位韓國演員「유익균」在IG公開貼文，他透露自己在去年夏天，第一次踏進片場參加了人生中第一次的電視劇拍攝，而飾演的角色就是池昌旭所飾演角色趙元的年輕時期。他透露自己演出的角色其實非常小，只是代替池昌旭演出「熙妍的轎夫」角色，「雖然只是一個非常小的角色，但這個角色，讓我第一次有機會體驗商業作品的拍攝現場，是一段永遠都不會忘記的珍貴經歷。」至於網友非常好奇的超刺激床戲，有不少人翻看片尾製作人員名單時，發現NANA似乎是使用替身拍攝，而露點的片段應該是透過後期CG處理，而池昌旭角色也是全裸上陣，不過他並沒有找替身來拍，而是親自下場拍攝。