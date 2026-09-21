今（21）日上午手機突然發出巨大警報聲別緊張，配合115年國家防災日演習，中央氣象署上午9時21分將向全國發送地震速報測試訊息，沿海鄉鎮市區還會在上午9時30分、10時接連收到海嘯警報及解除警報測試，演習訊息均會標註「115年國家防災日演習」，民眾收到後保持冷靜即可。
9/21上午9時21分全國手機同步響
今天上午9時21分，全國民眾手機將收到地震速報測試訊息，並可能發出特殊警報聲，收到訊息後不要驚慌，可立即練習「趴下、掩護、穩住」防震避難3步驟，建立地震發生時的避難反應。
上午9時30分，中央氣象署將針對台灣沿海鄉鎮市區發送海嘯警報測試；上午10時再發送「海嘯警報解除」測試，模擬從警報發布、避難到解除的完整流程。
非沿海地區原則上會在上午9時21分收到1則地震速報，沿海地區則可能在上午9時21分、9時30分及10時接連收到3波告警訊息。
9/21國家防災日3波警報時程
🟡上午9時21分：全國發送地震速報測試。
🟡上午9時30分：沿海鄉鎮市區發送海嘯警報測試。
🟡上午10時：沿海鄉鎮市區發送海嘯警報解除測試。
如何分辨演習和真實警報？
此次測試訊息開頭會明確標註「115年國家防災日演習」，民眾收到後無須恐慌。若日後遇到真實突發災害，告警訊息不會出現「演習」字樣，屆時應依照訊息指示，把握黃金時間迅速避難。
若收到真實海嘯警報，沿海居民應立即往高處或內陸移動，不可留在海邊觀看浪況，也不要等到看到海水異常退去才開始撤離。
手機警報怎麼關閉？
iPhone設定路徑：開啟「設定」＞「通知」＞滑到頁面最下方的「政府警示」＞關閉可自行調整的警示類型。
Android設定路徑：開啟「設定」＞「安全與緊急狀況」或「通知」＞「無線緊急警報」＞關閉可調整的警報類型。不同品牌及系統版本的選單名稱可能不同，也可直接在設定頁面搜尋「緊急警報」、「無線緊急警報」或「災防告警」。
不過，最高等級的國家級警報可能無法自行關閉，即使手機開啟靜音或勿擾模式，也可能發出特殊警報聲。Apple官方說明指出部分國家或地區不允許停用特定政府警示，考量地震、海嘯等告警攸關避難安全，仍建議保持開啟。
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今天上午9時21分，全國民眾手機將收到地震速報測試訊息，並可能發出特殊警報聲，收到訊息後不要驚慌，可立即練習「趴下、掩護、穩住」防震避難3步驟，建立地震發生時的避難反應。
上午9時30分，中央氣象署將針對台灣沿海鄉鎮市區發送海嘯警報測試；上午10時再發送「海嘯警報解除」測試，模擬從警報發布、避難到解除的完整流程。
非沿海地區原則上會在上午9時21分收到1則地震速報，沿海地區則可能在上午9時21分、9時30分及10時接連收到3波告警訊息。
🟡上午9時21分：全國發送地震速報測試。
🟡上午9時30分：沿海鄉鎮市區發送海嘯警報測試。
🟡上午10時：沿海鄉鎮市區發送海嘯警報解除測試。
如何分辨演習和真實警報？
此次測試訊息開頭會明確標註「115年國家防災日演習」，民眾收到後無須恐慌。若日後遇到真實突發災害，告警訊息不會出現「演習」字樣，屆時應依照訊息指示，把握黃金時間迅速避難。
若收到真實海嘯警報，沿海居民應立即往高處或內陸移動，不可留在海邊觀看浪況，也不要等到看到海水異常退去才開始撤離。
手機警報怎麼關閉？
iPhone設定路徑：開啟「設定」＞「通知」＞滑到頁面最下方的「政府警示」＞關閉可自行調整的警示類型。
Android設定路徑：開啟「設定」＞「安全與緊急狀況」或「通知」＞「無線緊急警報」＞關閉可調整的警報類型。不同品牌及系統版本的選單名稱可能不同，也可直接在設定頁面搜尋「緊急警報」、「無線緊急警報」或「災防告警」。
不過，最高等級的國家級警報可能無法自行關閉，即使手機開啟靜音或勿擾模式，也可能發出特殊警報聲。Apple官方說明指出部分國家或地區不允許停用特定政府警示，考量地震、海嘯等告警攸關避難安全，仍建議保持開啟。