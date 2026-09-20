張祐菘賽後分享自己偶像是周天成，很佩服他透過不同的訓練方式，超過36歲仍維持巔峰，並透露自己也因此愛上瑜珈，目前輔助訓練效果很好。

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張祐菘努力突破仍失利 賽後很自責

要突破他有難度，但是我們還是拚盡全力，就像小天（周天成）一樣，盡全力去衝擊，可惜最後結果還是不理想。

張祐菘向周天成請益 嘗試瑜珈效果很棒

他平常會做很多很酷的訓練，像是皮拉提斯那些，到這個年紀成績還是很頂尖，是台灣世界排名第一，所以會去請教他。

名古屋亞運軟網隊今（20）日團體賽單日奪下2面銀牌，金牌戰擔綱第2點單打的台灣名將張祐菘賽後坦言真的盡力了，面對世界排名第一、戰術全能的日本王者上松俊貴，其中一局還以5：0勝出，可惜最終總局數仍以1：4惜敗，張祐菘賽後滿頭大汗透露，面對的對手上松俊貴，是軟網世界第一的好手，「「我們已經練習很久，不管是總教練還是教練，比賽中，預測他們的球路，也都有打出來，可惜沒有拿下。」張祐菘自責的說，「是當選手的我沒有表現好，教練團真的都很辛苦，很謝謝他們。」張祐菘提到，自己的生涯受到周天成影響很大，雖然是不同項目，但很佩服他嘗試不同訓練、努力延續生涯的態度，且平常之前品牌贊助活動關係有認識，就有藉機聊天一下，「當被問到自己是否也有因為周天成關係，開始嘗試不同運動、訓練時，張祐菘秒答是瑜珈，還比出大拇指喊讚，表示目前效果很不錯，此外，他也會看周天成的訪問，把名言佳句用筆記記下來，隨時提醒自己的「小天精神」。