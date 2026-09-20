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北韓於台灣時間今（20）日下午2點左右朝日本海發射1枚短程彈道飛彈，飛行距離約450公里。沒想到，過了三小時，於下午5點再次發射不明物體，日韓軍方雙雙發出警告。根據NHK報導，日本防衛省最新發表聲明指出，北韓發射了可能是彈道飛彈的物體。防衛省表示，針對北朝鮮所發射可能是彈道飛彈的物體，目前研判已經落海。據防衛省相關人員表示，飛彈似乎落在日本的EEZ（專屬經濟區）外側。防衛省正在收集相關情報，以確認是否對日本造成影響。防衛省表示，北朝鮮發射了至少1枚彈道飛彈，飛彈飛行距離約為440公里，最高高度約60公里，落入日本EEZ外側的日本海。目前尚未確認到此次發射對飛機或船舶造成損害。防衛省在分析情報的同時，也持續保持警戒與監控。這是防衛省自8月20日以來，再次宣布北朝鮮發射彈道飛彈或可能是彈道飛彈的物體，也是今年第9次。針對北韓發射可能是彈道飛彈物體一事，日本首相高市早苗發布指示，要求全力收集與分析情報，向國民提供迅速且準確的資訊；徹底確認飛機與船舶等安全；並做好萬全準備以應對不測事態。韓國軍方也掌握到北韓方面從元山附近發射飛行450公里，韓國軍方聯合參謀本部宣布，北韓於20日下午3點左右，從東部的元山附近朝日本海發射了1枚短程彈道飛彈。而在下午5時北韓又從東岸城市元山發射疑似彈道飛彈後不明飛行體，韓國軍方表示，在加強監控與警戒的同時，正與美日緊密共享情報，對北朝鮮的動向保持萬全準備態勢。針對此次發射，韓國總統府與國防部、軍方聯合參謀本部共同召開緊急會議檢視安全保障形勢，並確認了未來的應對措施。此外，韓方指出北韓發射彈道飛彈違反了聯合國安理會決議，要求其立即停止發射行為。