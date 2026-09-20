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▲台中市議會民進黨團總召周永鴻與多位「台中隊」市議員參選人皆到場集結，展現山海屯城大團結氣勢(圖／柳榮俊攝2026.9.20)

選戰倒數69天，民進黨台中市長候選人、立委何欣純今（20）日於競選總部舉行「29區後援會授旗大會」。後援總會總會長、總統府資政李茂盛，以及民進黨台中市議會黨團總召周永鴻與多位「台中隊」市議員參選人皆到場共同集結，展現山海屯城大團結氣勢。何欣純強調，授旗後每位幹部都是她的分身，將深入鄰里傳遞政見，全力衝刺「市長當選、議員紅不讓」。何欣純指出，29區後援會幹部長期關心地方發展，是串聯基層民意的重要力量。未來市務推動需要中央、地方政府與市議會建立高效合作機制，透過組織深入各角角，能讓市民更清晰了解市政藍圖。何欣純指出，台中擁有完整產業基礎與海空雙港，未來將以「首都格局」推動「三個第一、一個大」：捷運路網效率第一、產業智慧升級世界第一、全齡照顧六星福利全國第一，以及推動台中國際大機場。她表示，將透過中央地方合作，加速軌道建設、協助產業智慧轉型，並提升機場航線與服務量能，帶動城市建設、產業與生活品質同步升級。在社福與教育政見方面，何欣純主張「全齡照顧、減輕家庭負擔」。婦幼部分，加碼生育、坐月子、凍卵及0至6歲營養補助，並評估在財政許可與議會同意下推動普發現金；長者照護則延續健保補助、增加帶狀疱疹疫苗補助並擴大敬老愛心卡使用範圍；教育方面，推出營養午餐「2380」升級計畫，目標朝公私立免費、提高餐標及優先採用在地溯源食材方向辦理。何欣純表示，授旗象徵全面大動員，接下來將把握每一天、爭取最大支持，為台中的進步與下一代的未來全力打拚。