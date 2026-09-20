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蘋果、三星霸佔最新9月熱銷排行榜前五名！iPhone 17系列依舊熱銷

▲iPhone 17系列新機目前在9月依舊賣得非常好，全新的iPhone 18 Pro系列有沒有辦法超車就只能看月底銷售數字如何。（圖/達志影像/美聯社）

手機不想再用iPhone、三星了！榮耀HONOR手機低調變熱門

扣除三星以及蘋果手機之後，獲得民眾購機首選的是一個名為「榮耀HONOR」的品牌，旗下的「X6d 5G」這支手機拿下熱銷排行榜第六名的位置

「榮耀HONOR」這個品牌其實是從今年4月底才宣布進軍台灣

一直到2020年因美國對華為的制裁與禁令，華為將榮耀品牌完全剝離

▲扣除三星以及蘋果手機之後，獲得民眾購機首選的是一個名為「榮耀HONOR」的品牌，旗下的「X6d 5G」這支手機拿下熱銷排行榜第六名的位置。（圖/HONOR官網）

榮耀HONOR X6d 5G功能特性、價格介紹！用戶真實評價曝光

現在官網原價9490元，通訊行最低價已經只要6690元就能帶回家。