手機不想再用iPhone、三星還有什麼選擇？雖然台灣人用三星、蘋果iPhone手機的人佔據大宗，但總還是有人因為預算有限、用不到那麼多功能考量，不會購買這些廠牌的手機，那麼到底他們都喜歡買什麼手機呢？根據傑昇通訊最新9月即時熱門手機銷售排行榜顯示，扣除三星以及蘋果手機之後，獲得民眾購機首選的是一個名為「榮耀HONOR」的品牌，旗下的HONOR X6d 5G這支手機，在9月一票中階機中殺出血路，獲得排行榜第六名的位置。
蘋果、三星霸佔最新9月熱銷排行榜前五名！iPhone 17系列依舊熱銷
根據「傑昇通訊」最新手機熱銷排行榜9月戰況，拿下前五名的依舊都是蘋果iPhone以及三星的手機，依序分別為「iPhone 17 256 GB」、「iPhone 17 Pro 256 GB」、「iPhone 17 Pro max 256 GB」、「三星Galaxy A57」、「三星Galaxy A07」。
然而iPhone 18 Pro系列新機因為才剛開賣不到三天，數據應該還沒有統計進來，完整的資料應該要等到下週才有可能會出爐，不過今年因為改版幅度不夠吸引人，也沒有iPhone 18一般版的版本，因此銷售熱度是有比往年較低，iPhone 18 Pro有沒有可能奪冠，還是保留懸念。
手機不想再用iPhone、三星了！榮耀HONOR手機低調變熱門
值得關注的是，扣除三星以及蘋果手機之後，獲得民眾購機首選的是一個名為「榮耀HONOR」的品牌，旗下的「X6d 5G」這支手機拿下熱銷排行榜第六名的位置，擠掉許多像是紅米、OPPO、vivo等在台灣已經耕耘中階機市場許久的大品牌，而該支手機也是榮耀從進軍來台之後推出的首款入門級5G手機，且除該手機外，還包括「中高階機HONOR 600」也擠到第八名位置！
事實上，「榮耀HONOR」這個品牌其實是從今年4月底才宣布進軍台灣，緊接著在5月發布各種新品上市販售，短短三個多月的時間在台灣已經累積不少聲量，能見度逐漸提升中，「榮耀HONOR」本來是華為旗下平價智慧型手機的子品牌，創立於2011年，一直到2020年因美國對華為的制裁與禁令，華為將榮耀品牌完全剝離，讓其成為獨立於華為之外公司。
榮耀HONOR X6d 5G功能特性、價格介紹！用戶真實評價曝光
這支熱銷的「榮耀HONOR X6d 5G」是在今年5月底時所發表的新機，其搭載MediaTek Dimensity 6300處理器，是強勁的八核5G處理器；另外搭配5260mAh超大容量電池，還主打具備4年抗老化耐久度；另外還有5000萬像素清晰度提升，智慧AI演算技術全面注入以及6.75吋大手機螢幕，結合90Hz高螢幕更新率等，現在官網原價9490元，通訊行最低價已經只要6690元就能帶回家。
不少使用過榮耀HONOR X6d 5G的用戶都表示：「超級適合長輩機使用.....大螢幕功能又齊全」、「父親節買給我爸當禮物，到現在還在稱讚手機好用」、「大電量大螢幕，買來當公務機或者送長輩都太適合，真的很便宜」、「去通訊行搭配合約直接0元帶走，真的是不錯用的中階機」、「預算有限的人可以考慮看看，很適合長輩使用的手機。」
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根據「傑昇通訊」最新手機熱銷排行榜9月戰況，拿下前五名的依舊都是蘋果iPhone以及三星的手機，依序分別為「iPhone 17 256 GB」、「iPhone 17 Pro 256 GB」、「iPhone 17 Pro max 256 GB」、「三星Galaxy A57」、「三星Galaxy A07」。
然而iPhone 18 Pro系列新機因為才剛開賣不到三天，數據應該還沒有統計進來，完整的資料應該要等到下週才有可能會出爐，不過今年因為改版幅度不夠吸引人，也沒有iPhone 18一般版的版本，因此銷售熱度是有比往年較低，iPhone 18 Pro有沒有可能奪冠，還是保留懸念。
值得關注的是，扣除三星以及蘋果手機之後，獲得民眾購機首選的是一個名為「榮耀HONOR」的品牌，旗下的「X6d 5G」這支手機拿下熱銷排行榜第六名的位置，擠掉許多像是紅米、OPPO、vivo等在台灣已經耕耘中階機市場許久的大品牌，而該支手機也是榮耀從進軍來台之後推出的首款入門級5G手機，且除該手機外，還包括「中高階機HONOR 600」也擠到第八名位置！
事實上，「榮耀HONOR」這個品牌其實是從今年4月底才宣布進軍台灣，緊接著在5月發布各種新品上市販售，短短三個多月的時間在台灣已經累積不少聲量，能見度逐漸提升中，「榮耀HONOR」本來是華為旗下平價智慧型手機的子品牌，創立於2011年，一直到2020年因美國對華為的制裁與禁令，華為將榮耀品牌完全剝離，讓其成為獨立於華為之外公司。
這支熱銷的「榮耀HONOR X6d 5G」是在今年5月底時所發表的新機，其搭載MediaTek Dimensity 6300處理器，是強勁的八核5G處理器；另外搭配5260mAh超大容量電池，還主打具備4年抗老化耐久度；另外還有5000萬像素清晰度提升，智慧AI演算技術全面注入以及6.75吋大手機螢幕，結合90Hz高螢幕更新率等，現在官網原價9490元，通訊行最低價已經只要6690元就能帶回家。
不少使用過榮耀HONOR X6d 5G的用戶都表示：「超級適合長輩機使用.....大螢幕功能又齊全」、「父親節買給我爸當禮物，到現在還在稱讚手機好用」、「大電量大螢幕，買來當公務機或者送長輩都太適合，真的很便宜」、「去通訊行搭配合約直接0元帶走，真的是不錯用的中階機」、「預算有限的人可以考慮看看，很適合長輩使用的手機。」