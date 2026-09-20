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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今（20）日在二軍例行賽登板，這是他腰部手術後第2次出賽，面對阪神虎隊二軍，中繼2局無失分，最快球速157公里。據《Sponichi》報導，徐若熙賽後表示，雖然很專心在投球上，但感覺狀態還沒達到100%。徐若熙坦言，他並沒有在意球速，「希望能把控球能力強化得更好。」徐若熙今年7月15日接受腰部手術，復原進度超乎預期，9月13日重返投手丘，面對廣島鯉魚隊二軍中繼1局失1分，最快球速158公里，休息6天後，徐若熙今日再度登板，交手阪神虎隊二軍。7局上徐若熙在球隊落後2分時登板，迅速抓下2個出局數，不過隨後被百﨑蒼生擊出安打，又被小幡竜平敲出二壘安打，面對二、三壘有人的危機，徐若熙讓長坂拳彌擊出飛球出局，讓阪神隊二軍留下殘壘。8局上徐若熙續投，僅用10球就完成3上3下，總計徐若熙此役中繼2局無失分，共用30球，被敲出2支安打，最快球速157公里，最終無關勝敗。據《Sponichi》報導，徐若熙賽後表示，「雖然自己很認真專注在投球上，但感覺狀態還沒有達到100%。至於控球部分，比上一場出賽進步了許多。」此役飆出157公里速球，徐若熙說，「我並沒有太在意球速的數字，希望能把控球能力強化得更好。」軟銀隊監督小久保裕紀日前受訪曾表示，會讓徐若熙在中繼待到球季結束，明年才會重新回到先發。對此徐若熙說，「如果是擔任後援，每天都必須做好隨時登板的準備，因此包括重訓和跑步菜單等訓練內容，都必須從頭開始調整。」