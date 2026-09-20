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▲朝鮮女將主將金琴英（Kim Kum Yong）是巴黎奧運混雙銀牌、反手長顆粒的魔術師。（圖／美聯社／達志影像）

▲邊松景在巴黎奧運時，也在單打賽事給日本一姐早田希娜製造不小壓力。（圖／美聯社／達志影像）

2026年愛知・名古屋亞運桌球團體賽事持續激戰，中華桌球女團在小組賽遭遇堪稱「最大天敵」的朝鮮（北韓）代表隊。儘管陣中小將葉伊恬在第三點鏖戰五局搶下一勝，但中華女團最終仍以1：3不敵朝鮮。這不僅是中華女團繼2018年雅加達亞運（1：3）、2022年杭州亞運（2：3）之後，連續第3度在亞運賽場上敗給這支「神秘之師」。朝鮮女桌因為極少在國際賽露臉，因此對手難以針對其打法做研究，在敵暗我明的情況下，中華隊在大型運動會交手往往處於被動。本場比賽中華女團排出彭郁涵、鄭怡靜與葉伊恬迎戰。第一點，我國18歲小將彭郁涵率先對陣朝鮮頭號女單金琴英。彭郁涵雖在第三局以15比13頑強扳回一城，並在第四局將比分逼至Deuce，但最終仍以總比分1：3（6：11, 8-11, 15-13, 10-12）落敗。第二點由「台灣一姊」鄭怡靜把關，迎戰邊松景。兩人激戰四局，鄭怡靜在第四局錯失將戰線延長的機會，以1：3（5-11, 13-11, 7-11, 12-14）讓朝鮮取得聽牌優勢。第三點背水一戰的中華隊由葉伊恬出戰車秀英，雙方上演驚心動魄的五局大戰。葉伊恬在先下兩局後被對手連追兩局，但決勝局頂住壓力，以3：2（12-10, 11-5, 11-13, 5-11, 12-10）險勝，為中華隊保住一線生機。第四點：鄭怡靜再度上陣，交手球風詭譎的金琴英。鄭怡靜雖在第三局找回節奏，但仍無法完全破解對手的特殊打法，終場以1：3（6-11, 4-11, 11-5, 8-11）落敗，中華女團以總比分1比3吞下敗仗。朝鮮桌球隊向來被國際桌壇視為「最強隱藏Boss」。她們平時極少參與WTT（世界桌球職業大聯盟）的各項常規巡迴賽，幾乎處於閉門造車的狀態；然而，每當到了奧運、亞運或世錦賽等頂級大賽，她們總能挾著極高的戰術素養、扎實的體能與罕見的特殊打法，將世界頂尖好手殺得措手不及。過去，朝鮮女桌就曾締造無數輝煌戰績，包含2002年釜山亞運擊敗中國拿下女團金牌，以及2016年里約奧運金松怡以如今已非主流的削球打法斬獲女單銅牌。她們最大的優勢在於「敵明我暗」——對手很難透過影片情蒐來適應她們的球路，而她們卻能在封閉訓練中，將「顆粒打法」等特殊戰型磨練到極致。這次擊敗中華隊的三位朝鮮女將，早已在近年國際大賽中證明了自己的頂尖實力。主將金琴英（Kim Kum Yong）是巴黎奧運混雙銀牌、反手長顆粒的魔術師。擔綱本場第一、第四點並獨拿兩勝的金琴英，無疑是目前朝鮮的頭號王牌。她是一名左手持拍的選手，最致命的武器是「反手長顆粒」膠皮。這種配置回球旋轉詭異、下沉感極重，加上她正手反擊的爆發力極強，讓不熟悉顆粒打法的對手極度頭痛。在2024年巴黎奧運上，她與搭檔李正植成為最大黑馬，一路殺進混雙決賽，最終僅敗給中國「莎頭組合」拿下銀牌，震驚全球。第二單打邊松景（Pyon Song Gyong）是杭州亞運的「巨人殺手」，其為典型的右手橫板兩面弧圈打法，正手質量極高、相持能力極強。在上一屆的杭州亞運中，她一戰成名，不僅在女團賽事中表現亮眼，女單賽事更是連續爆冷淘汰了平野美宇等多位世界級名將，殺入女單八強，是朝鮮隊陣中不可或缺的重砲手。在巴黎奧運時，她也在單打賽事給日本一姐早田希娜製造不小壓力。擔任朝鮮第三點的車秀英同樣是一名實力堅強的選手，雖然本場比賽在五局苦戰中不敵台灣小將葉伊恬，但她過去在女雙及團體賽中都是朝鮮極為倚重的基石。她的防守極具韌性，善於在被動中尋找反擊機會，體現了朝鮮運動員一貫「死纏爛打」、永不放棄的頑強意志。