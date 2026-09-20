我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦健康無限職場安心活動，期共同守護職場安全健康。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(右5)、台灣中油石化事業部執行長黃三泰(左6)等人，呼籲企業與勞工親子朋友一起動起來，合力守護職場安全健康。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(左2)與職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員(右2)示範安全配備的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(20)日下午，在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳，舉辦健康無限職場安心活動，期共同守護職場安全健康。高雄市政府勞工局健康無限職場安心活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，高雄市政府勞工局副局長皮忠謀、主任秘書許文瓊、科長黃雅瑜、台灣中油石化事業部執行長黃三泰、高雄市產業總工會理事長林順基等人，以及職棒台鋼雄鷹啦啦隊人員與會。勞工局局長江健興並和與會人員透過為勞工打氣活力啟動儀式，號召企業與勞工親子朋友一起動起來，合力守護職場安全健康。活動並與職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars合作，邀請人氣成員熱力開場，並由專業教練帶領與會人員進行毛巾活力操，以及透過職場情境短劇《職場不NG》，搭配宣導體驗攤位及趣味有獎徵答，宣導職場安全防護及「預防職場不法侵害」觀念，以深化工作與生活的安全健康意識。高雄市政府勞工局局長江健興表示，此次活動以「安全」、「健康」、「運動」、「舒壓」為主軸，透過寓教於樂的方式，引導勞工朋友發掘正向能量、提升身心韌力，將職場安全、健康、運動與紓壓等觀念，融入工作與生活當中，進一步確保職場安全健康，同時促進工作與生活平衡。活動現場也規劃多元互動體驗及宣導攤位，涵蓋「職安防護體驗」、「身心健康檢測」、「運動育樂體驗」及「健康紓壓體驗」等主題區，透過互動與「邊玩、邊動、邊學」的方式，讓民眾體驗並瞭解職場安全防護與促進身心健康的重要性，並提供InBody檢測、專業教練運動指導、簡式健康量表及心理師諮詢，以及設計趣味闖關挑戰，完成指定任務即可兌換好禮，另安排視障按摩、盆栽DIY等紓壓體驗，藉由專業的評測、指導及調適，期待能協助勞工朋友，建立促進自我身心健康的有效方法。江健興指出，守護職場安全、促進勞工權益與身心健康，是勞工局最重要的業務項目，此次活動透過多元互動體驗，讓健康與安全觀念融入工作及生活日常，同時鼓勵勞工關注身心健康、學習調適壓力，提升面對職場挑戰的韌力，勞工局未來將持續推動職場安全及健康促進措施，攜手事業單位營造安全、健康、友善的工作環境，也呼籲勞工在投入工作的同時，適時照顧身心、紓解壓力，共同打造健康無限職場安心的幸福勞動願景。