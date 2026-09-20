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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（20）日舉辦青商之友會成立大會，藝人梁云菲也到場力挺，結束後受訪直呼現場見證「洋流」真的被嚇到了，也見識到了沈伯洋「問A答A」非常清晰，反觀蔣萬安完全聽不懂在講什麼，兩人形成強烈的對比。對於今天現場見證洋流，梁云菲表示，覺得現場的感染力跟網路上差更多了，因為真的被嚇到，我也是真正見識到什麼叫「問A答A」非常清晰，讓事情變得很容易懂，「其實聽完之後，心中是還蠻激動的」。媒體追問是否更喜歡沈伯洋，梁云菲表示，本來就很喜歡，今天來現場聽完後，會更想把他說的話講給周遭朋友聽。至於沈伯洋與蔣萬安之間的差別，梁云菲直呼根本沒辦法比較，因為自己完全不懂蔣萬安在講什麼，和沈伯洋形成強烈對比，會很清楚的知道沈伯洋要怎麼做，還有他的想法與規劃，這是完全兩個對立的人。