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2026年名古屋亞運男籃季軍戰，中國男籃在下半場遭到對手逆轉，最終以70：79不敵伊朗隊，確定無緣奪下銅牌。這場敗仗讓中國男籃本屆賽事僅以第4名作收，創下隊史在亞運會的第二差戰績，僅優於2014年仁川亞運的第5名。賽後，錯失獎牌的中國球員面無表情，而奪下銅牌的伊朗全隊則相擁落淚、激情慶祝。回顧整場比賽，中國男籃在首節一度打出一波10：0的攻勢反超，並以17：12領先結束第一節。第二節雙方陷入激烈纏鬥，中國隊單節被追回3分，半場結束時僅以31：29微幅領先，且前兩節全隊僅有攻下11分的龐峥麟一人得分上雙。易籃後戰況風雲變色，伊朗隊在外線頻頻開火，單節打出26：15的攻勢，讓中國隊在前三節打完陷入46：55落後。進入關鍵第四節，伊朗隊連得5分，一度將領先優勢擴大至13分。雖然中國隊李弘權隨後迎來爆發，連續命中三分球並把握抄截反擊的罰球機會，強勢將比分追近至僅差1分。然而，伊朗隊阿加揚普爾隨即回敬一記「4分打」，加上中國隊崔永熙吞下違反運動精神犯規，伊朗隊趁勢再飆進三分球，重新拉開至9分差距，徹底粉碎了中國隊的翻盤希望。球員數據方面，中國男籃龐峥麟攻下全場最高的22分，李弘權飆進3記三分球貢獻12分與4籃板，廖三寧繳出6分、5籃板、6助攻，王俊杰則有6分、7籃板進帳。伊朗隊火力集中在外線，阿加揚普爾命中6記三分球狂砍21分，吉爾古安里也飆進3記三分球貢獻15分，卡茲米則主宰禁區狂抓15個籃板，並送出6次助攻與3次抄截，是伊朗奪銅的重要功臣。