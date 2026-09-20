就連男網單打好手張祐菘賽後受訪時，也主動提及這點給媒體，「另外我覺得沒有轉播蠻可惜的，台灣的朋友不能看比賽幫我們加油，而且我們還是最早打的。」

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軟網現場沒架攝影機？愛爾達獨家版權也播不了

但買下亞運獨家轉播權的愛爾達，同樣只能挑選大會有提供訊號的比賽來進行播送，由於大會現場根本沒有攝影組來拍攝製作，因此台灣愛爾達當然也完全沒辦法播映。

「到底在幹嘛？」、「亞運金牌戰沒訊號，真是荒唐」、「日本不是很多人在看軟網嗎？」

張祐菘主動提及沒轉播一事：明明我們最早打

我覺得沒有轉播蠻可惜的，就是台灣的朋友不能看比賽幫我們加油，而且我們還是最早打的。」張祐菘無奈地說，「因為軟網比較冷門，可能比較少人知道，那剛好有這個關注的機會，覺得蠻可惜。

第20屆名古屋亞運軟網團體賽今（20）日登場，中華隊男女團4強雙殺韓國進軍金牌戰，最終單日就為中華隊收下2面銀牌，但弔詭的是，這個現場滿座、日本又是奪金指標項目的重點賽事，本屆亞運官方現場卻完全沒有安排攝影機轉播，讓不少球迷相當不滿，在網路上痛罵，名古屋亞運賽事轉播的前提，是現場必須有亞奧會（OCA）或大會指定的主轉播機構（HB）進駐架設攝影機並產出電視訊號，本次大會因經費控制與規模考量，有少數比賽、因為地處偏遠或是較為冷門，官方直接沒有提供「主轉播訊號製作」安排。這向改動影響程度大，儘管台灣軟網單日奪下2銀牌，還雙殺死對頭韓國，球迷看到報導才知道軟網打贏韓國、闖進金牌戰，打開愛爾達卻完全沒有轉播，台灣軟網好手張祐菘金牌戰後受訪，也特別主動向媒體提及這點，「