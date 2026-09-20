內政部警政署「165打詐儀錶板」近日公布一起駭人的新型態詐騙案例。一名上班族接到陌生電話後，按照對方指示在手機輸入「**21*」加上指定門號，沒想到這個看似簡單的動作，竟是將自己的來電全面轉接給詐騙集團。被害人不僅慘遭瘋狂盜刷，就連辛苦在股市累積的獲利也一夕化為烏有，最終慘賠超過新台幣 366 萬元。刑事局也嚴正呼籲，目前的詐騙手法已從單純騙取個資，進化為全面「金融接管」的複合型犯罪，危害程度遠超以往。
假檢警詐騙再升級！誘買新機綁定信用卡
據刑事局調查，這起案件發生在今年 1 月，新北市一名劉姓上班族接獲假冒門諾醫院的來電，對方謊稱其證件遭人冒用盜領管制藥品，隨後便將電話轉接給假冒的警察與書記官。詐騙集團透過通訊軟體要求被害人配合視訊筆錄，並在層層話術的誘導下，逐步騙取了被害人的個人資料、網路銀行與證券帳號密碼。
詐團隨後要求被害人購買一支具備 NFC 功能的新手機，並點擊不明網址下載指定 APP ，接著指示被害人將名下所有信用卡逐一感應綁定，誆稱此舉是為了配合警方的查證金流程序。
攔截銀行確認電話！輸入「**21*」成盜刷致命關鍵
整起詐騙案最致命的關鍵，在於詐騙集團要求被害人操作舊手機，輸入「**21*」加上詐團指定的電話號碼。警方強調，這個代碼的功能是設定來電轉接，一旦設定完成，被害人的手機來電將全面被轉往詐騙集團控制的門號。
這意味著，當銀行防詐機制啟動，針對異常消費撥打電話向持卡人確認時，接起電話的竟是冒充被害人的詐騙集團成員，導致金融機構的最後一道防護機制徹底失效。
狂刷被害人卡套現逾366萬！警方籲遇疑慮速撥 165
詐騙集團接管被害人的通訊與驗證通道後，隨即展開瘋狂的盜刷行動。短短 2 天內，歹徒密集盜刷多家銀行信用卡，共計19筆交易，金額高達新台幣260萬餘元。令人震驚的是，詐團並未就此罷休，隨後更登入被害人的證券帳戶，迅速變賣所有持股並套現約新台幣105萬餘元，總累積損失高達366萬元。
刑事局強烈呼籲，若民眾接獲要求下載不明 APP 、綁定信用卡，或是要求輸入來電轉接代碼的指令，應立即中止通話並提高警覺，切勿輕易交出敏感資訊，如有任何疑慮，請立即撥打 165 反詐騙專線查證，避免成為下一個受害者。
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據刑事局調查，這起案件發生在今年 1 月，新北市一名劉姓上班族接獲假冒門諾醫院的來電，對方謊稱其證件遭人冒用盜領管制藥品，隨後便將電話轉接給假冒的警察與書記官。詐騙集團透過通訊軟體要求被害人配合視訊筆錄，並在層層話術的誘導下，逐步騙取了被害人的個人資料、網路銀行與證券帳號密碼。
詐團隨後要求被害人購買一支具備 NFC 功能的新手機，並點擊不明網址下載指定 APP ，接著指示被害人將名下所有信用卡逐一感應綁定，誆稱此舉是為了配合警方的查證金流程序。
整起詐騙案最致命的關鍵，在於詐騙集團要求被害人操作舊手機，輸入「**21*」加上詐團指定的電話號碼。警方強調，這個代碼的功能是設定來電轉接，一旦設定完成，被害人的手機來電將全面被轉往詐騙集團控制的門號。
這意味著，當銀行防詐機制啟動，針對異常消費撥打電話向持卡人確認時，接起電話的竟是冒充被害人的詐騙集團成員，導致金融機構的最後一道防護機制徹底失效。
狂刷被害人卡套現逾366萬！警方籲遇疑慮速撥 165
詐騙集團接管被害人的通訊與驗證通道後，隨即展開瘋狂的盜刷行動。短短 2 天內，歹徒密集盜刷多家銀行信用卡，共計19筆交易，金額高達新台幣260萬餘元。令人震驚的是，詐團並未就此罷休，隨後更登入被害人的證券帳戶，迅速變賣所有持股並套現約新台幣105萬餘元，總累積損失高達366萬元。
刑事局強烈呼籲，若民眾接獲要求下載不明 APP 、綁定信用卡，或是要求輸入來電轉接代碼的指令，應立即中止通話並提高警覺，切勿輕易交出敏感資訊，如有任何疑慮，請立即撥打 165 反詐騙專線查證，避免成為下一個受害者。