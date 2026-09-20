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台北市長選戰成全台焦點，蔣萬安經歷總質詢後元氣大傷出關備戰，反觀沈伯洋聲勢看漲，藍營以「蟑螂老鼠」批評洋流，助長綠營基本盤回歸，在月前兩人民調差距約為28％到30％，但近來蔣萬安不甩國民黨台北市黨部禁令，就算得罪藍營議員，也要為單一民眾黨議員站台，搶攻2022年黃珊珊25％選票，可想見民調拉鋸縮小，蔣毫無樂觀本錢，如今出關參戰需安內攘外，防止後院失火，並以侯友宜連任得票率62％當作門檻，作為問鼎大位的底氣。沈伯洋參選至今聲勢看漲，所到之處洋流匯集，支持者擠爆造勢現場，網路聲量更是在不到1個月就暴漲4倍，與蔣萬安形成黃金交叉，這對蔣萬安陣營來說自然不得大意，備受藍營期待少康中興的少主，連任之路不能有任何閃失，不只贏還要贏的漂亮。雖月前沈伯洋民調支持度落後蔣萬安28％到30％，但短短時間內變化之大，洋流之勢不可小覷，蔣萬安會緊張也需要緊張不是沒有理由，綜觀過去藍綠在台北得票率，2020年前總統蔡英文在台北拿下53％得票率，力壓韓國瑜42％，代表民進黨不是毫無勝算。從2022大選結果來看，依序為蔣萬安42％、陳時中31％與黃珊珊25％，而近來民調顯示，藍營支持者早已歸隊，蔣萬安獲得9成5以上的支持，拓展票源是首要，除中間選民外更要吃下黃珊珊25％選票。再來分析2022侯友宜競選連任時62％的超高得票率，獲十足底氣直攻總統大位，也成為蔣萬安挑戰大位的連任門檻。國民黨台北市黨部月前才宣布禁令，禁止蔣萬安為單一民眾黨議員參選人站台，但沒過幾天蔣萬安現身議員張志豪造勢場合站台，要怎樣才能效益最大化，當然是一場一場站，看看過往民調，也就能明白，蔣萬安就算惹怒藍營參選人，打臉黨部協議，也要為民眾黨小雞造勢。這也能看出蔣萬安與台北市黨部的距離，不僅如此，資深議員秦慧珠過去自爆傳訊蔣萬安不讀不回，日前在媒體餐敘上兩人同桌零互動，秦慧珠盼蔣萬安出席競總成立甚至調整日期，但蔣遲未點頭出席，在在都能看出蔣與黨部的矛盾，選票固然重要，但蔣萬安需安內攘外，對外拓展票源外，也要防止後院失火，否則殺傷力不亞於綠營攻擊。