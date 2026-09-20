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▲中國隊全場三分球僅21投7中，光是外線得分就大幅落後對手24分，成為崩盤的主因。（圖／名古屋亞運提供）

▲伊朗隊整場命中15顆三分球，其中阿加揚普爾（Matin Aghajanpour）一人就狂飆6記三分球、豪取21分。（圖／名古屋亞運提供）

在2026年名古屋亞運男籃季軍戰中，中國男籃最終以70比79遭伊朗隊擊敗，不僅無緣獎牌，更以第4名寫下隊史亞運第二差戰績。中國隊總教練郭士強執教表現遭到強烈質疑，而在比賽中的一幕也放大了對他的批評，當時他對球員們大喊「伊朗不會投籃」，結果對方投進15顆三分球。本場比賽伊朗隊展現了極佳的外線手感與團隊配合，全場團隊助攻數以21：13大幅壓倒中國隊。中媒指出中國隊總教練郭士強一度在場邊大喊「伊朗不會投籃」，結果伊朗隊整場命中15顆三分球，其中阿加揚普爾（Matin Aghajanpour）一人就狂飆6記三分球、豪取21分；吉爾古安里（Piter Girgoorian）也挹注3記三分球拿下15分。伊朗全隊如傾盆大雨般的外線攻勢，直接粉碎了中國男籃的反撲希望。反觀中國隊全場三分球僅21投7中，光是外線得分就大幅落後對手24分，成為崩盤的主因。中國男籃在比賽最後的2分11秒內完全熄火、一分未得。媒體人付政浩直言中國隊進攻是「標誌性的便秘」，並指出全場戰意最濃的龐崢麟（22分）與李弘權（12分）合砍了34分，而其餘10名輪替球員合計僅得36分。付政浩痛批，郭士強與其布置戰術硬要球員將球餵給中鋒余嘉豪，倒不如放手讓龐崢麟與李弘權去單打。此外，伊朗隊全場傳出21次助攻，遠勝中國隊的13次，展現出更佳的團隊配合。賽後，李弘權受訪時坦言，球隊無法保護防守籃板，讓伊朗隊獲得大量二次進攻得分與外線三分機會，是輸球的關鍵。崔永熙也表示，這場比賽輸在與上一場相同的問題，即身體對抗與籃板球爭搶的缺失一直未能解決。崔永熙進一步透露，球隊今夏為了世界盃資格賽已集訓達四個月，導致在亞運最後幾場比賽中體能與專注力明顯下滑。執教成績慘澹引發下台聲浪：此次第4名是中國男籃亞運史上第二差的戰績，僅優於2014年仁川亞運的第5名，當時同樣是遭伊朗淘汰。而自郭士強接掌兵符以來，中國男籃創下了88年來首度輸給日本（共計3次）、連續敗給韓國等歷史難堪紀錄。媒體人麥穗豐批評，球隊在場上毫無訓練有素的模樣，球員不知道該相信誰、不知如何執行戰術，並直言對球隊失去掌控的主教練不應留任。付政浩也公開呼籲郭士強為了體面應「主動請辭」。