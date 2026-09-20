中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟今（20）日再度上演逆轉秀，9局下靠著高宇杰的高飛犧牲打，以2：1氣走味全龍。兄弟連續4場逆轉對手、連3場向對手說再見，拉出一波7連勝，本週確定保住下半季龍頭的寶座。全年戰績部分，兄弟今日贏球後，目前僅落後樂天桃猿1場勝差，下週有機會脫離爐主位置。
兄弟連續3天向對手說再見 豪取一波7連勝
兄弟賽前6連勝，暫居聯盟龍頭，今日持續交手龍隊。3局上龍隊先發制人，陳子豪保送後盜上二壘，郭天信把握得點圈機會，敲出適時安打，龍隊先馳得點，取得1：0領先。5局下兄弟吹起反攻號角，曾頌恩擊出高飛犧牲打，助兄弟扳平戰局，雙方戰成1：1平手。
前8局打完，雙方仍是平手，9局下兄弟靠著保送以及2支安打攻佔滿壘，一出局後龍隊擺出「內野5人」的罕見陣形，不過未奏效，被高宇杰擊出中外野飛球，形成再見高飛犧牲打，終場兄弟就以2：1氣走龍隊，連續4場演出逆轉、連3場向對手說再見，拉出一波7連勝。
兄弟單週5戰全勝 穩居下半季龍頭
兄弟本週5戰全勝，不僅成功超車桃猿登上下半季龍頭寶座，還將雙方勝差拉開，賽前已領先2.5場勝差，無論另外一地戰況如何，本週都確定保住下半季第1名的位置。值得一提的是，兄弟贏球後，雖然仍在全年戰績墊底，但僅落後桃猿1場勝差，下週仍有機會超車，離開爐主的位置。
另外兩地賽事，桃猿以10：1輕取台鋼雄鷹，終止近期的3連敗；富邦悍將以4：3險勝統一7-ELEVEn獅，再度要回全年戰績第2名的位置。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月20日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月20日賽後）：
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兄弟賽前6連勝，暫居聯盟龍頭，今日持續交手龍隊。3局上龍隊先發制人，陳子豪保送後盜上二壘，郭天信把握得點圈機會，敲出適時安打，龍隊先馳得點，取得1：0領先。5局下兄弟吹起反攻號角，曾頌恩擊出高飛犧牲打，助兄弟扳平戰局，雙方戰成1：1平手。
前8局打完，雙方仍是平手，9局下兄弟靠著保送以及2支安打攻佔滿壘，一出局後龍隊擺出「內野5人」的罕見陣形，不過未奏效，被高宇杰擊出中外野飛球，形成再見高飛犧牲打，終場兄弟就以2：1氣走龍隊，連續4場演出逆轉、連3場向對手說再見，拉出一波7連勝。
兄弟單週5戰全勝 穩居下半季龍頭
兄弟本週5戰全勝，不僅成功超車桃猿登上下半季龍頭寶座，還將雙方勝差拉開，賽前已領先2.5場勝差，無論另外一地戰況如何，本週都確定保住下半季第1名的位置。值得一提的是，兄弟贏球後，雖然仍在全年戰績墊底，但僅落後桃猿1場勝差，下週仍有機會超車，離開爐主的位置。
另外兩地賽事，桃猿以10：1輕取台鋼雄鷹，終止近期的3連敗；富邦悍將以4：3險勝統一7-ELEVEn獅，再度要回全年戰績第2名的位置。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月20日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|51
|30-21-0
|0.588
|-
|2
|樂天桃猿
|48
|26-22-0
|0.542
|2.5
|3
|統一獅
|50
|26-24-0
|0.520
|3.5
|4
|味全龍
|49
|23-26-0
|0.469
|6
|5
|富邦悍將
|49
|22-27-0
|0.449
|7
|6
|台鋼雄鷹
|49
|21-28-0
|0.429
|8
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|109
|62-47-0
|0.569
|-
|2
|富邦悍將
|109
|56-53-0
|0.514
|6
|3
|統一獅
|109
|55-53-1
|0.509
|6.5
|4
|台鋼雄鷹
|109
|51-57-1
|0.472
|10.5
|5
|樂天桃猿
|108
|50-56-2
|0.472
|10.5
|6
|中信兄弟
|110
|50-58-2
|0.463
|11.5