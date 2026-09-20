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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月20日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 51 30-21-0 0.588 - 2 樂天桃猿 48 26-22-0 0.542 2.5 3 統一獅 50 26-24-0 0.520 3.5 4 味全龍 49 23-26-0 0.469 6 5 富邦悍將 49 22-27-0 0.449 7 6 台鋼雄鷹 49 21-28-0 0.429 8

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月20日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 109 62-47-0 0.569 - 2 富邦悍將 109 56-53-0 0.514 6 3 統一獅 109 55-53-1 0.509 6.5 4 台鋼雄鷹 109 51-57-1 0.472 10.5 5 樂天桃猿 108 50-56-2 0.472 10.5 6 中信兄弟 110 50-58-2 0.463 11.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟今（20）日再度上演逆轉秀，9局下靠著高宇杰的高飛犧牲打，以2：1氣走味全龍。兄弟連續4場逆轉對手、連3場向對手說再見，拉出一波7連勝，本週確定保住下半季龍頭的寶座。全年戰績部分，兄弟今日贏球後，目前僅落後樂天桃猿1場勝差，下週有機會脫離爐主位置。兄弟賽前6連勝，暫居聯盟龍頭，今日持續交手龍隊。3局上龍隊先發制人，陳子豪保送後盜上二壘，郭天信把握得點圈機會，敲出適時安打，龍隊先馳得點，取得1：0領先。5局下兄弟吹起反攻號角，曾頌恩擊出高飛犧牲打，助兄弟扳平戰局，雙方戰成1：1平手。前8局打完，雙方仍是平手，9局下兄弟靠著保送以及2支安打攻佔滿壘，一出局後龍隊擺出「內野5人」的罕見陣形，不過未奏效，被高宇杰擊出中外野飛球，形成再見高飛犧牲打，終場兄弟就以2：1氣走龍隊，連續4場演出逆轉、連3場向對手說再見，拉出一波7連勝。兄弟本週5戰全勝，不僅成功超車桃猿登上下半季龍頭寶座，還將雙方勝差拉開，賽前已領先2.5場勝差，無論另外一地戰況如何，本週都確定保住下半季第1名的位置。值得一提的是，兄弟贏球後，雖然仍在全年戰績墊底，但僅落後桃猿1場勝差，下週仍有機會超車，離開爐主的位置。另外兩地賽事，桃猿以10：1輕取台鋼雄鷹，終止近期的3連敗；富邦悍將以4：3險勝統一7-ELEVEn獅，再度要回全年戰績第2名的位置。