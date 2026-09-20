2026年中秋節、教師節4天連假將於9月25日至9月28日登場，中秋連假天氣會不會下雨、颱風「舒力基」是否生成影響台灣，中央氣象署表示，本周天氣呈現「前期穩定、後期水氣增多」趨勢，9月25日、26日連假前半段天氣相對穩定，各地多雲到晴，適合安排烤肉及戶外活動，中秋節當天各地有機會看到滿月；不過9月27日、28日連假後半段水氣增加，東半部及恆春半島降雨機率提高。《NOWNEWS今日新聞》整理中秋連假天氣、賞月機率、烤肉最佳時間及颱風最新動態，4天連假出遊先掌握。
中秋連假天氣「前穩後變」！日間熱、早晚涼
中央氣象署指出，未來一周全台氣溫大致維持日間暖熱、早晚稍涼，北部及東半部高溫約29度至32度，其中周四（24日）北部高溫可能達33度。中南部高溫約32度至34度，北部及宜蘭低溫約23度至25度，中南部及花東約25度至27度。
◾9月21日周一至9月22日周二：
各地大多為多雲到晴，清晨南部及中部山區有零星陣雨，午後南部山區可能出現局部較大雨勢；9月22日基隆北海岸、東北部也可能有零星短暫陣雨。
◾9月23日周三至9月24日周四：
風場轉為偏東風，各地維持多雲到晴，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部及中部以北山區也可能出現局部短暫陣雨。
◾9月25日周五至9月26日周六：
4天連假前半段，天氣相對溫暖穩定，各地多雲到晴為主，東半部有零星降雨，午後山區及南部平地有局部短暫陣雨，整體較適合安排戶外活動。
◾9月27日周日至9月28日下周一：
熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系逐漸接近，連假後半段水氣明顯增加，東半部及恆春半島轉為局部短暫陣雨，下雨機率提高；其他地區則為多雲、午後有局部短暫陣雨，需留意熱帶系統發展。
中秋連假恐遇颱風？「舒力基」有機會生成
中央氣象署指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，9月22日、23日前後有機會增強為熱帶性低氣壓，後續甚至可能發展為今年第25號颱風「舒力基」。
目前預測該熱帶系統可能朝西移動至巴士海峽東方海面，9月28日至29日接近台灣東方海面至巴士海峽一帶，但後期路徑分歧仍大，究竟向北轉或穿過巴士海峽，目前都有可能，發展強度與路徑不確定性仍非常大，可能會影響連假收假至下周的天氣。
中秋教師節4天連假的天氣差異可能越來越明顯，計畫中秋後半段出遊的民眾，建議持續留意中央氣象署最新預報。目前第24號颱風「杜鵑」則位於日本南方海面並向東北移動，對台灣沒有直接影響。
中秋賞月西半部機率較高 東半部後半段恐被雲雨遮住
中秋節最受期待的就是賞月，氣象署預報員鄭傑仁表示，周六前天氣相對穩定，以多雲到晴為主，周五中秋節（9月25日）當天各地都有機會看到滿月，西半部連假期間雲量相對較少，賞月條件較穩定，民眾看到月亮的機率相對較高。
中秋節當天吹偏東風，東半部則屬迎風面、雲量較多，連假後半段又可能受到熱帶系統外圍水氣影響，雲量增加，因此能否成功賞月需看雲系變化。
中秋烤肉哪兩天最適合？周五、周六天氣相對穩
想安排中秋烤肉、戶外聚會或踏青活動，周五（25日）、周六（26日）連假前半段相對穩定，各地以多雲到晴為主，較適合安排戶外行程。
至於周日（27日）、下周一（28日），隨著水氣增加，東半部及恆春半島降雨機率提高，各地午後也可能出現局部短暫陣雨。
因此如果行程可以彈性調整，戶外烤肉可優先安排在周五、周六，若是選擇周日、下周一烤肉的話，建議準備雨備方案。
年度大潮碰上長浪！海邊、低窪地區注意
除了下雨及颱風之外，中秋連假還有年度大潮與長浪需要留意！9月26日至9月30日適逢年度大潮，西半部沿海部分低窪地區可能面臨海水倒灌風險，新北至彰化及澎湖等地民眾若安排沿海活動，應留意潮汐及地方政府提醒。
9月22日前基隆北海岸、東半部沿海，包括蘭嶼、綠島，以及恆春半島、馬祖等地，仍要留意長浪發生機率。
2026中秋連假天氣懶人包！4天行程這樣排
◾9/25（五）中秋節：各地多雲到晴，適合烤肉、戶外活動，東半部有零星雨勢。
◾9/26（六）：整體天氣仍相對穩定，午後山區及南部平地可能有局部短暫雨，另須留意年度大潮。
◾9/27（日）：水氣增加，東半部及恆春半島降雨機率提高，各地午後也可能有短暫雨。
◾9/28（一）教師節：連假後半段天氣變化較大，熱帶系統發展及路徑仍有不確定性，出遊前務必確認最新預報。
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中央氣象署指出，未來一周全台氣溫大致維持日間暖熱、早晚稍涼，北部及東半部高溫約29度至32度，其中周四（24日）北部高溫可能達33度。中南部高溫約32度至34度，北部及宜蘭低溫約23度至25度，中南部及花東約25度至27度。
◾9月21日周一至9月22日周二：
各地大多為多雲到晴，清晨南部及中部山區有零星陣雨，午後南部山區可能出現局部較大雨勢；9月22日基隆北海岸、東北部也可能有零星短暫陣雨。
◾9月23日周三至9月24日周四：
風場轉為偏東風，各地維持多雲到晴，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部及中部以北山區也可能出現局部短暫陣雨。
◾9月25日周五至9月26日周六：
4天連假前半段，天氣相對溫暖穩定，各地多雲到晴為主，東半部有零星降雨，午後山區及南部平地有局部短暫陣雨，整體較適合安排戶外活動。
◾9月27日周日至9月28日下周一：
熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系逐漸接近，連假後半段水氣明顯增加，東半部及恆春半島轉為局部短暫陣雨，下雨機率提高；其他地區則為多雲、午後有局部短暫陣雨，需留意熱帶系統發展。
中央氣象署指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，9月22日、23日前後有機會增強為熱帶性低氣壓，後續甚至可能發展為今年第25號颱風「舒力基」。
目前預測該熱帶系統可能朝西移動至巴士海峽東方海面，9月28日至29日接近台灣東方海面至巴士海峽一帶，但後期路徑分歧仍大，究竟向北轉或穿過巴士海峽，目前都有可能，發展強度與路徑不確定性仍非常大，可能會影響連假收假至下周的天氣。
中秋教師節4天連假的天氣差異可能越來越明顯，計畫中秋後半段出遊的民眾，建議持續留意中央氣象署最新預報。目前第24號颱風「杜鵑」則位於日本南方海面並向東北移動，對台灣沒有直接影響。
中秋節最受期待的就是賞月，氣象署預報員鄭傑仁表示，周六前天氣相對穩定，以多雲到晴為主，周五中秋節（9月25日）當天各地都有機會看到滿月，西半部連假期間雲量相對較少，賞月條件較穩定，民眾看到月亮的機率相對較高。
中秋節當天吹偏東風，東半部則屬迎風面、雲量較多，連假後半段又可能受到熱帶系統外圍水氣影響，雲量增加，因此能否成功賞月需看雲系變化。
中秋烤肉哪兩天最適合？周五、周六天氣相對穩
想安排中秋烤肉、戶外聚會或踏青活動，周五（25日）、周六（26日）連假前半段相對穩定，各地以多雲到晴為主，較適合安排戶外行程。
至於周日（27日）、下周一（28日），隨著水氣增加，東半部及恆春半島降雨機率提高，各地午後也可能出現局部短暫陣雨。
因此如果行程可以彈性調整，戶外烤肉可優先安排在周五、周六，若是選擇周日、下周一烤肉的話，建議準備雨備方案。
年度大潮碰上長浪！海邊、低窪地區注意
除了下雨及颱風之外，中秋連假還有年度大潮與長浪需要留意！9月26日至9月30日適逢年度大潮，西半部沿海部分低窪地區可能面臨海水倒灌風險，新北至彰化及澎湖等地民眾若安排沿海活動，應留意潮汐及地方政府提醒。
9月22日前基隆北海岸、東半部沿海，包括蘭嶼、綠島，以及恆春半島、馬祖等地，仍要留意長浪發生機率。
2026中秋連假天氣懶人包！4天行程這樣排
◾9/25（五）中秋節：各地多雲到晴，適合烤肉、戶外活動，東半部有零星雨勢。
◾9/26（六）：整體天氣仍相對穩定，午後山區及南部平地可能有局部短暫雨，另須留意年度大潮。
◾9/27（日）：水氣增加，東半部及恆春半島降雨機率提高，各地午後也可能有短暫雨。
◾9/28（一）教師節：連假後半段天氣變化較大，熱帶系統發展及路徑仍有不確定性，出遊前務必確認最新預報。