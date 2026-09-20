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▲日本美女主播離婚推寫真（圖／截自ig@rinayamamoto_ph）

▲日本美女主播離婚推寫真（圖／截自ig@rinayamamoto_ph）

日本TBS電視台前知名主播山本里菜，今年8月才剛正式宣布結束長達4年的婚姻，沒想到消息公布不到兩個月，她竟已拋出即將推出人生首本個人寫真集的重磅消息，火速轉型的速度讓不少粉絲直呼措手不及，一系列海邊側拍照曝光後，更掀起網路熱議。綜合日媒《女性自身》報導，現年32歲的山本里菜出身名校，2017年正式進入TBS電視台任職，隨後擔任人氣節目《Sunday Japan》第七代助理主持人，憑藉甜美形象迅速累積高人氣，成為不少觀眾心中的螢幕焦點。2019年，山本里菜被周刊直擊與一名外資金融新貴駕駛紅色賓士跑車甜蜜約會，事後她也大方在節目中公開認愛，並暱稱對方為「紅平治王子」，戀情曝光後備受矚目。兩人隨後於2022年步入婚姻，隔年更舉辦極盡奢華的婚禮，一度被視為人生勝利組代表；山本里菜也於2023年底毅然離開電視台，轉型成為自由主播，人生看似邁向下一個高峰。然而，這段外界眼中看似完美的婚姻，最終還是在今年8月初畫下句點。山本里菜當時無預警在Instagram上證實離婚消息，表示兩人經過充分討論後，決定選擇分道揚鑣，但強調未來雙方仍會是彼此重要且互相支持的存在，同時也承諾今後會比過去更加努力投入工作，展現正向積極的態度。值得注意的是，離婚聲明釋出後不到短短兩個月，山本里菜便宣布將於10月28日推出個人首本寫真集，並首度大膽挑戰泳裝寫真路線，她興奮直呼：「希望大家能多多關注，一起期待更多精彩內容。」9月中旬，官方帳號更搶先釋出一組海邊側拍照，畫面中她身穿淡粉色高衩比基尼，悠閒漫步於沙灘上，修身剪裁設計將她的美腿與臀部線條完整襯托，展現極致性感身材曲線，尺度之大膽也讓不少粉絲直呼「不敢相信」。照片曝光後，立刻在日本網路社群掀起熱烈討論，不少網友被她一改過去甜美主播形象、大膽突破性感尺度的轉變所驚艷，紛紛留言力挺：「這個畫面真的讓人心跳加速」、「請舉辦見面會吧！」，聲量持續延燒，也讓外界更加期待這本寫真集正式上市後的反應。