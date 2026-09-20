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動員近千名搜救人員 依然沒有結果

雙親祈禱盼能儘早平安歸來

日本山形縣酒田市東泉町一名就讀特教學校1年級的6歲男童高橋優斗，5日自家中出門後失蹤至今已兩週未尋獲，上千警力與民眾搜索仍未見影，但警方仍不放棄，呼籲民眾可持續提供相關線索。根據TBS報導，山形縣酒田市 6 歲男童高橋優斗失蹤至今，已過去整整兩週。在線索極度匱乏的情況下，第一線警察的字裡行間流露出強烈的執念與不甘。警方至今已累計動員近千人次的搜救人員，除了在優斗君自家周邊進行調查與詢問外，也在最後目擊到疑似該男童的公園附近河流，以及該河流下游的豐川河口架設攔截網，甚至出動船隻與直升機在海上進行搜救。然而，目前掌握的線索僅有失蹤當天的監視器畫面，搜救難度高。連續兩週在現場不間斷搜尋的警署人員，在面對記者詢問時表示「我們沒時間去抱怨該怎麼辦才好或到底該如何是好。也希望媒體朋友們能持續報導，絕對不要讓這起事件被大眾遺忘。」員警發出罕見的呼籲，讓人深刻感受到仍無法尋獲男童的焦慮與悔恨，以及無論如何都想解決此案的強烈決心。在警方搜救的同時，當局公開了一段新擷取到的監視器畫面，記錄下優斗君失蹤當天上午 8 時 55 分左右的身影。這座設於距離男童家稍遠處的監視器，拍到了男童小跑著朝「東泉町六丁目公園」方向去的身影。由於家中留有男童的鞋子，警方研判優斗君當時應該是赤腳；加上雙親在看過畫面後表示「確定是我們的兒子」，因此警方認定他當時確實是朝公園方向前進。然而，自該處之後便再無任何痕跡，搜救工作至今仍未取得突破性進展。雙親發布聲明表達「希望兒子能儘早平安歸來」的心願，至今依然在苦苦等待優斗君回家。