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2027普發一萬最新進度來了！卓榮泰：最快春節前可領到

若順利三讀通過，全台民眾最快將於2027年農曆年前後就能領取。

原先規劃時間最晚在元宵節（2月20日）前，但現在一切都不確定。

▲2027年全民普發一萬相關行政準備已展開，若順利三讀通過，全台民眾最快將於2027年農曆年前後就能領取。（圖／記者陳明安攝）

2027普發一萬再等等！全台6縣市、7地方加碼先領再說

一、花蓮縣光復鄉（1萬元災後振興禮金）

二、花蓮縣萬榮鄉（5000元振興金）

三、台東縣延平鄉（5000元振興禮金）

四、雲林縣林內鄉（3600元生活慰問金）

▲2027普發一萬還要再等等，2026已經有6縣市加碼並在最近陸續發錢，符合領取資格的民眾不要錯過囉！（圖／記者陳明安攝）

五、彰化縣竹塘鄉（3000元生活慰問金）

六、宜蘭縣頭城鎮（3000元振興經濟金）

七、嘉義縣溪口鄉（2000元舒活金）

2027普發一萬終於有最新進度！行政院長卓榮泰近日表示，因規劃明年普發現金1萬元，財政部已經編列2357億預算列於中央政府總預算案中送交立法院審查，如果順利三讀通過，全台灣民眾最快可以在2027年農曆年前就領到這筆錢，最晚則是元宵節（2月20日）前發放，但實際仍然需要等到立法院審議總預算時程決定。不過雖然確切發錢時間還不確定，目前全台灣有6縣市包括花蓮、宜蘭、彰化、嘉義、雲林、台東仍持續發放加碼現金，民眾如何符合條件，千萬不要錯過。行政院長卓榮泰日前表示，2027年預計實施「全民普發1萬元現金」相關行政準備已展開，本次2357億元預算編列於中央政府總預算案中送交立法院審查，不過由於普發一萬現金要真正上路，需要等到總預算完成立法院審議，卓榮泰話也沒說死，談及從他上任以來累計至今，他未副署的法案已經累計8案，因此這也讓普發現金的日期也因此變得不穩定性高，雖然還不知道2027普發一萬的確切發錢日期，不過有許多縣市地方也陸續推出加碼振興禮金、慰助金等，金額從2000元至10000元不等，《NOWNEWS》也特別整理相關資訊，如果你是以下的縣市鄉村的居民，符合資格記得要去領錢！領取資格：2025年9月23日前設籍、2026年6月8日當天仍在籍者。發放時間：9月初起統一撥款轉帳發放。領取資格：2026年5月26日前設籍者、2026年9月30日前（含當日）已經出生並完成登記者。發放時間：9月30日前至萬榮鄉公所上班時間（不含假日及國定假日），至現場領取現金。領取資格：待延平鄉公所後續宣布公告。發放時間：將於明年農曆春節前完成發放作業。領取資格：2026年3月31日前設籍者。發放時間：2026年12月31日前受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。領取資格：2026年6月30日前設籍者。發放時間：預計9月底前完成發放作業；為避免長輩奔波，將於各村設點發放。領取資格：2026年7月前設籍者。發放時間：預計10月發放，實際時間與地點以頭城鎮公所最新公告為準。領取資格：2026年3月1日前設籍者。發放時間：即日起至9月28日受理匯款入帳申請，逾期不候取消資格。