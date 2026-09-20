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嘻哈團體草屯囝仔成員阿倉，首度以個人身分推出全新單曲〈天光以前〉，本次歌曲創作靈感是來自他去年挑戰鐵人三項經歷，他在16個小時之間又騎車、又游泳，還騎了42公里腳踏車，成爲首位完賽的藝人，他希望透過音樂鼓勵大家多運動，堅持自己夢想。阿倉新歌創作靈感來自阿倉去年挑戰 「FXT 福爾摩沙極限鐵人三項」經歷，當時用16小時32分完成了3.8公里游泳、196.7公里單車、42公里馬拉松，順利登頂合歡山主峰，成為演藝圈首位完成該項賽事的極限鐵人。他希望透過音樂鼓勵更多人參與運動，因此新曲發佈會上，他直接邀請朋友到大安森林公園晨跑，並且把鐵人三項元素搬進公園，陸地游泳380公尺、極限爬升648階，最後則是路跑4.2公里，宛如都市版鐵人三項。活動現場也進行〈天光以前〉MV首映會，展現阿倉比賽甘苦談，沒想到隨行補給員竟爆料有拍到阿倉當時跑上山，快抵達終點前尿尿的影片，為此現場教練解釋，比賽時排泄是非常重要的，不然會影響全身肌肉使用。長達半年的鐵人訓練期，他的老婆全程在旁照顧力挺阿倉，被拱上台致詞時，她感謝阿倉身後所有幕後人員的付出：「看到阿倉那麼努力在籌備比賽，我如果再給壓力怕他瘋掉！想跟你說，你戰多久，我們團隊就陪著你戰多久！」