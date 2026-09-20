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20條錦鯉無緣故暴斃！監視器揪出狠心男

▲田美福德宮主委蔡俊雄表示，廟方在魚池內用心飼養了 20 多隻德國錦鯉，每尾體長約 30 公分、市價高達 2500 元，平安養育了 2 年多卻突遭橫禍。（圖／GoogleMaps）

吸水膨脹達30倍！水晶寶寶成致命殺手

▲水晶寶寶一旦進入腸胃道，會迅速吸收水分並膨脹至原體積的 20 到 30 倍大，極易造成嚴重的腸道阻塞，甚至需要緊急開刀移除才能危及生命。（示意圖／Pexels）

觸犯動保法重罰！法院判拘 40 日併科 20 萬

台中市沙鹿區驚傳惡劣的動保事件！一名 30 歲的陳姓男子，於去年底夜間闖入田美福德宮，將俗稱「水晶寶寶」的芳香劑顆粒大量倒入廟前魚池，導致整池共 20 條珍貴的德國錦鯉因誤食而引發嚴重的腸阻塞，在短短一週內全數暴斃。台中地院沙鹿簡易庭審理後，認定陳男具有傷害動物的故意犯意，，全案仍可上訴。回顧這起令人痛心的事件，田美福德宮主委蔡俊雄表示，廟方在魚池內用心飼養了 20 多隻德國錦鯉，每尾體長約 30 公分、市價高達 2500 元，平安養育了 2 年多卻突遭橫禍。事件發生在 2025 年 12 月 8 日晚間 8 時許，陳男因不明動機前往廟宇，將整罐含有水晶寶寶顆粒材質的芳香劑投入池中。隔天廟方就發現有 2 至 3 隻錦鯉翻肚死亡，隨後數量不斷增加，不到一週20多條錦鯉便全數暴斃，造成廟方高達 4 萬 5000 元的財物損失。經調閱監視器畫面，才驚覺是人為惡意毒害並憤而報警，目前廟方已重新飼養一批錦鯉，並在池邊設立警語，呼籲民眾愛護動物。針對錦鯉的死因，檢方調查後指出，陳男所投餵的「水晶寶寶」材質為丙烯酸樹脂，是一種吸水性極強的高分子化合物。為了佐證其致命性，檢方特別引用了台大醫院新竹分院於 2024 年發布的幼兒急診案例。該醫療報告明確指出，水晶寶寶一旦進入腸胃道，會迅速吸收水分並膨脹至原體積的 20 到 30 倍大，極易造成嚴重的腸道阻塞，需緊急開刀移除才能保住生命。這群無辜的錦鯉正是因為將其誤認為飼料吞食，導致內臟器官嚴重受損而陸續慘死。案件進入司法程序後，陳男雖在警詢時對犯行坦承不諱，但後續卻無故缺席檢方的傳喚。檢方根據監視器畫面與警詢筆錄等證據，認定陳男明知水晶寶寶特性，卻仍將其投入魚池讓錦鯉吞食，顯見其主觀上具有傷害動物的強烈犯意，遂依毀損及違反動保法將其起訴。台中地院沙鹿簡易庭審理後，認定陳男的行為已構成《 動物保護法 》第 25 條第 1 款「故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」之規定，，其中拘役得易科罰金，罰金則得易服勞役，期盼藉此重罰達到嚇阻之效，本案仍可上訴。