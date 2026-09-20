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中華職棒統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基本季結束後將高掛球鞋，今（20）日賽後球團將替他舉辦「鏞不止步」引退儀式。今日現場湧入2萬1351人，加上昨（19）日的2萬113人，2戰合計共4萬1464人入場，超越2024年潘威倫引退賽的3萬8018人，寫下獅隊隊史引退系列賽新紀錄。此外，對比陳鏞基在2011年3月20日中職初登場時僅有5763名觀眾，引退系列賽的總進場人數高達當年的7倍之多，賽前陳鏞基也有感而發，「我覺得現在的球員、球迷都很幸福，所以大家真的要好好珍惜這樣的一個環境。」獅隊昨日舉辦陳鏞基引退系列賽首戰，湧入2萬113人進場，不僅是本季亞太棒球場第2高的進場人數，更讓獅隊今年主場總觀眾人數突破60萬大關、場均確定破萬，雙雙締造隊史新猷；今日更是吸引2萬1351名球迷共襄盛舉，2天合計共4萬1464人入場，超越2024年潘威倫的3萬8018人，改寫隊史引退系列賽票房新紀錄。值得一提的是，陳鏞基2011年3月20日在屏東棒球場的中職生涯初登場，同樣是週末星期日，當時的觀眾人數卻僅有5763人；如今這2天引退賽合計的觀眾人數，已是當年的7倍之多。賽前陳鏞基談到票房盛況時表示，「今年來到這座球場，大家有很舒服的看球環境。畢竟台南球場比較老舊，座位也沒有像這邊那麼多。」看見滿場盛況，陳鏞基有感而發地說，「我覺得現在的球員、球迷都很幸福，大家真的要好好珍惜這樣的環境。再加上近幾年國際賽成績都不錯，大家對棒球的熱愛慢慢都回來了，看到這樣的場景其實蠻開心的。」陳鏞基坦言，自己是在中職環境最艱困的時候返台發展，「以前我們去桃園比賽，在休息室看著右外野（客隊應援區），都可以數得出來那裡球迷有幾個人。」身為首位在亞太球場引退的中職選手，陳鏞基透露，這是他當初主動向球團提議的，「雖然說球場是跟台南市政府承租，不過能夠在這裡擔任第一位引退的球員，我覺得很有意義。」陳鏞基非常感謝球團與領隊蘇泰安的成全，「我覺得很棒，當時唯一擔心的就是天氣，很感謝這兩天天氣都很不錯。」