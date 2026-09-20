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英國女星史蒂芬妮科爾（Stephanie Cole）於9月18日上午離世，享壽84歲，她的經紀人代表家屬發聲證實，透露她生前已與阿茲海默症共處多年，最終平靜走完人生。史蒂芬妮科爾出生於英國索利赫爾，16歲時進入布里斯托老維克戲劇學院受訓，17歲便首次踏上職業舞台，還直接挑戰《Blithe Spirit》中的90歲靈媒角色，明明本人年輕，卻經常挑戰比實際年齡老上許多的女性，專門演超齡角色就成為了她的招牌。史蒂芬妮科爾生涯的代表作是戰爭劇《Tenko》，她飾演戰俘女醫師展現堅毅演技；接著她又在喜劇《Open All Hours》中飾演Mrs Featherstone，因為角色性格陰沉，甚至被稱為「The Black Widow（黑寡婦）」，成為她最廣為人知的角色。2011年至2013年間，史蒂芬妮科爾加入肥皂劇《冠冕街》，飾演Roy Cropper的母親Sylvia Goodwin，她把角色的強勢、毒舌與戲劇張力發揮得淋漓盡致，還因此獲得最佳喜劇演出肯定。除了《冠冕街》，她晚年仍持續接演《Doc Martin》、《Gentleman Jack》、《Inside No. 9》、《The Cleaner》等作品，年過70歲仍活躍在螢幕前。