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北卡羅來納大學教堂山分校（UNC）8月底發生一起針對特定種族的歧視騷擾事件。校內的台灣留學生被一群白人學生以猴子動作當眾挑釁，因此紛紛發聲，要求校方高層提高處理此事的透明度。根據ABC 11報導，學生Shao-Jung Lu表示，他至今仍難以平復心情。「我們的校園不該是這個樣子，這對我來說真的很難消化」；學生透露，事件發生於 8 月 29 日 UNC 台灣同學會舉辦迎新活動之後，當時一群學生正走訪校園。當時一同參觀校園的台灣學生Yu-Chao Huang指出，有一群學生朝他們走來，並做出顯然是在嘲弄他們的舉動。「五、六名看起來像大學生的白人男性。他們經過我們身旁時開始模仿猴子的叫聲，甚至把雙手放在地上、朝我們走過來，試圖模仿猴子的行為。」學生Hsiao-Ting Su表示這段經歷讓她心有餘悸。「這讓我覺得，他們居然敢在校園中心幹這種事。我們這群人有 15 或 16 位台灣學生，他們都敢這麼做，那如果是單獨一人遇到呢？我覺得換作任何人單獨走在校園裡都會害怕。」學生表示，他們已向校方合規辦公室（Compliance Office）及 UNC 校警報案，並得知校方已取得現場的監視器畫面。目前仍在等待調查進展。警局手上已有監視器畫面，但現在處於懸而未決的狀態，不知道他們到底有沒有在繼續調查。發生後第一週內，校警就已經掌握了清晰的監視器畫面，但現在過了兩個多星期，目前依然沒有收到任何最新消息。另一位學生則提到，國際學生在此類事件發生後往往求助無門。「雖然這在美國校園並非天天發生，但一旦遇到了，我們真的很難知道有哪些資源可以尋求協助。」美國聯邦眾議員佛許（Valerie Foushee）已要求 UNC 校長羅伯茲（Lee Roberts）正視並回應這些事件。佛許在公開信中質問，「貴校管理團隊正在採取何種措施，以確保學生，特別是有色人種學生在校園的安全？」對此，校方發言人在聲明中表示：「保護校園社群的安全與福祉始終是我們的重中之重」；發言人也證實已收到佛許議員的信函，並對她的關切表示感謝。