亞洲運動會賽事持續熱戰，根據9月20日最新公布的獎牌榜，中華代表隊（Chinese Taipei）目前累積取得2面銀牌、1面銅牌，與香港、印度並列大會第9名。而中國隊則展現強大的宰制力，以11金、6銀、3銅（總計20面獎牌）的傲人成績，穩居獎牌榜龍頭寶座。今（21）日中華隊仍有武術、空手道、游泳等多個項目要力爭獎牌，晚上則有棒球「台韓大戰」，以及女籃5對5、男女籃3對3等人氣項目，萬眾矚目的「鞍馬王子」李智凱也將攜唐嘉鴻等戰友在競技體操男子單項資格賽出戰。《NOWNEWS》整理了本屆亞運9月20日的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍名古屋亞運有哪些項目？
📍亞運20日獎牌榜一覽
📍亞運9/21中華隊賽事重點一覽
📍2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台
名古屋亞運有哪些項目？
2026年第20屆愛知名古屋亞運會（20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將於9月19日至10月4日期間舉行，規劃辦理43個運動種類的競賽，包含32個奧運會運動種類、5個亞洲區域性運動種類、2個2026愛知- 名古屋亞運會籌備會建議運動種類，以及4個亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia, OCA） 建議運動種類。
43個運動種類包含水上運動、射箭、田徑、羽球、棒 / 壘球、籃球、拳擊、霹靂舞、輕艇、自由車、馬術、電子競技運動、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、柔術、卡巴迪、空手道、克拉術、現代五項、划船、橄欖球、帆船、藤球、射擊、滑板、運動攀登、壁球、衝浪、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、武術、台克球及配鬪球，總計71項運動科目及469個運動項目。
本屆亞運會將歡迎45個國家奧會，代表團選手數及隊職員參賽人數預估至多達15,000人，加上媒體10,000人及志工28,000人參與。主場館為名古屋市瑞穗公園田徑場（Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium）。
亞運20日獎牌榜一覽
中華隊軟網、空手道傳捷報 暫列排行榜第9
分析中華隊目前的獎牌庫，主要來自「軟式網球」與「空手道」兩大項目。台灣健兒在軟式網球賽場上表現亮眼，一舉為我國進帳2面銀牌；而空手道項目也順利收下1面銅牌。中華隊目前以總數3面獎牌的成績暫居第9，隨著後續賽程展開，仍有高度機會使獎牌數持續攀升。
中、日、韓穩居列強前三 游泳與現代五項成奪金大宗
昨日中華隊靠軟網男、女團收下兩銀，而亞運空手道形女將簡慧萱則奪下一枚銅牌。觀察前段班戰況，中國隊以11面金牌遙遙領先，其中「游泳」項目堪稱最大金庫，狂攬6金1銀2銅；此外在現代五項（2金）、射擊、鐵人三項及武術等項目也皆有金牌入袋。
日本隊則以6金、6銀、7銅（共19面獎牌）緊追在後，排名第二。日本在各項目發展均衡，於軟式網球拿下2金，並在游泳、空手道、射擊及鐵人三項皆有金牌進帳；韓國隊則以3金、3銀、7銅暫列第三，其金牌主要來自現代五項與台克球（Teqball）。
此外，哈薩克（3金2銅）與泰國（3金）分別佔據第四、第五名；泰國的3面金牌更是全數來自台克球項目，展現該項目的強大主宰力。
亞運9/21中華隊賽事重點一覽
▪️棒球台韓大戰、女足強碰地主日本
⚾棒球：晚間18時30分，棒球代表隊將於岡崎球場在B組預賽強碰韓國隊，我國本屆主要以業餘陣容為主，韓國隊則是韓職新星組成。
⚽足球：晚間19時30分，女足代表隊將於E組小組賽迎戰地主日本隊。
🏐排球：女排代表隊將於下午13時或16時進行準決賽（視先前賽果決定參加第1-4名或第5-8名賽事），對手為哈薩克或南韓。
🏀籃球：女籃5對5代表隊將於下午16時在C組小組賽對決馬來西亞。3對3男籃晚間將連戰巴林與卡達，3對3女籃則將對陣日本與烏茲別克。
▪️重點奪牌項目：武術、空手道、游泳一日決戰
🥋武術：孫家閎將於下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽，有望爭取獎牌。
🥋空手道：男子組個人形的杜承翰，以及男子組對打67公斤級的石政中，將從上午起展開各階段賽事，若順利晉級，兩人的金牌賽分別預計於11時36分及17時50分舉行。
🏊游泳：多項預賽與決賽同日登場，包含男子50公尺仰式（莊沐倫、黃育騰）、女子50公尺仰式（張雅佳）、男子50公尺自由式（楊宇翔、林怡成）、男子100公尺蛙式（蔡睿紘、張喬禪）及女子200公尺個人混合四式（韓安齊），若順利晉級，決賽將集中於晚間17時起陸續展開。
👊綜合格鬥：女子60公斤級傳統組，林郁芬將於上午11時30分出賽4強賽。
體操、桌球、軟網與射擊持續為奪牌資格奮戰
🤸競技體操：下午14時30分，唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍將出戰男子單項資格賽第二組。
🏓 桌球：林昀儒、鄭怡靜等好手將分頭出戰男女團體16強賽，以及各項雙打與混雙賽事。
🎾軟式網球：混雙小組賽將於上午9時起開打，余凱文／黃詩媛、林韋傑／江旻育兩組搭檔將輪番上陣迎戰對手。
🔫射擊：定向飛靶項目將展開男子與女子個人及男子團體資格賽第1天賽程，李孟遠、張峯齊、王漢樽、羅芊雅等人將出賽。
其他重點賽事：鐵人三項混合接力於上午9時30分登場；曲棍球女子A組上午11時迎戰中國；拳擊男子70公斤級甘家葳於下午17時對陣巴勒斯坦；卡巴迪男子組晚間18時30分對上孟加拉。
2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
亞運轉播平台
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍名古屋亞運有哪些項目？
📍亞運20日獎牌榜一覽
📍亞運9/21中華隊賽事重點一覽
📍2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台
2026年第20屆愛知名古屋亞運會（20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將於9月19日至10月4日期間舉行，規劃辦理43個運動種類的競賽，包含32個奧運會運動種類、5個亞洲區域性運動種類、2個2026愛知- 名古屋亞運會籌備會建議運動種類，以及4個亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia, OCA） 建議運動種類。
43個運動種類包含水上運動、射箭、田徑、羽球、棒 / 壘球、籃球、拳擊、霹靂舞、輕艇、自由車、馬術、電子競技運動、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、柔術、卡巴迪、空手道、克拉術、現代五項、划船、橄欖球、帆船、藤球、射擊、滑板、運動攀登、壁球、衝浪、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、武術、台克球及配鬪球，總計71項運動科目及469個運動項目。
本屆亞運會將歡迎45個國家奧會，代表團選手數及隊職員參賽人數預估至多達15,000人，加上媒體10,000人及志工28,000人參與。主場館為名古屋市瑞穗公園田徑場（Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium）。
中華隊軟網、空手道傳捷報 暫列排行榜第9
分析中華隊目前的獎牌庫，主要來自「軟式網球」與「空手道」兩大項目。台灣健兒在軟式網球賽場上表現亮眼，一舉為我國進帳2面銀牌；而空手道項目也順利收下1面銅牌。中華隊目前以總數3面獎牌的成績暫居第9，隨著後續賽程展開，仍有高度機會使獎牌數持續攀升。
中、日、韓穩居列強前三 游泳與現代五項成奪金大宗
昨日中華隊靠軟網男、女團收下兩銀，而亞運空手道形女將簡慧萱則奪下一枚銅牌。觀察前段班戰況，中國隊以11面金牌遙遙領先，其中「游泳」項目堪稱最大金庫，狂攬6金1銀2銅；此外在現代五項（2金）、射擊、鐵人三項及武術等項目也皆有金牌入袋。
日本隊則以6金、6銀、7銅（共19面獎牌）緊追在後，排名第二。日本在各項目發展均衡，於軟式網球拿下2金，並在游泳、空手道、射擊及鐵人三項皆有金牌進帳；韓國隊則以3金、3銀、7銅暫列第三，其金牌主要來自現代五項與台克球（Teqball）。
此外，哈薩克（3金2銅）與泰國（3金）分別佔據第四、第五名；泰國的3面金牌更是全數來自台克球項目，展現該項目的強大主宰力。
|排名
|國家 / 地區 (NOC)
|🥇 金牌
|🥈 銀牌
|🥉 銅牌
|總計
|1
|🇨🇳 中國 (CHN)
|11
|6
|3
|20
|2
|🇯🇵 日本 (JPN)
|6
|6
|7
|19
|3
|🇰🇷 韓國 (KOR)
|3
|3
|7
|13
|4
|🇰🇿 哈薩克 (KAZ)
|3
|0
|2
|5
|5
|🇹🇭 泰國 (THA)
|3
|0
|0
|3
|6
|🇲🇲 緬甸 (MYA)
|1
|1
|1
|3
|7
|🇲🇴 中國澳門 (MAC)
|1
|1
|0
|2
|8
|🇰🇼 科威特 (KUW)
|1
|0
|1
|2
|9
|🇹🇼 中華台北 (TPE)
|0
|2
|1
|3
|=10
|🇭🇰 中國香港 (HKG)
|0
|2
|0
|2
|=10
|🇮🇳 印度 (IND)
|0
|2
|0
|2
▪️棒球台韓大戰、女足強碰地主日本
⚾棒球：晚間18時30分，棒球代表隊將於岡崎球場在B組預賽強碰韓國隊，我國本屆主要以業餘陣容為主，韓國隊則是韓職新星組成。
⚽足球：晚間19時30分，女足代表隊將於E組小組賽迎戰地主日本隊。
🏐排球：女排代表隊將於下午13時或16時進行準決賽（視先前賽果決定參加第1-4名或第5-8名賽事），對手為哈薩克或南韓。
🏀籃球：女籃5對5代表隊將於下午16時在C組小組賽對決馬來西亞。3對3男籃晚間將連戰巴林與卡達，3對3女籃則將對陣日本與烏茲別克。
▪️重點奪牌項目：武術、空手道、游泳一日決戰
🥋武術：孫家閎將於下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽，有望爭取獎牌。
🥋空手道：男子組個人形的杜承翰，以及男子組對打67公斤級的石政中，將從上午起展開各階段賽事，若順利晉級，兩人的金牌賽分別預計於11時36分及17時50分舉行。
🏊游泳：多項預賽與決賽同日登場，包含男子50公尺仰式（莊沐倫、黃育騰）、女子50公尺仰式（張雅佳）、男子50公尺自由式（楊宇翔、林怡成）、男子100公尺蛙式（蔡睿紘、張喬禪）及女子200公尺個人混合四式（韓安齊），若順利晉級，決賽將集中於晚間17時起陸續展開。
👊綜合格鬥：女子60公斤級傳統組，林郁芬將於上午11時30分出賽4強賽。
🤸競技體操：下午14時30分，唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍將出戰男子單項資格賽第二組。
🏓 桌球：林昀儒、鄭怡靜等好手將分頭出戰男女團體16強賽，以及各項雙打與混雙賽事。
🎾軟式網球：混雙小組賽將於上午9時起開打，余凱文／黃詩媛、林韋傑／江旻育兩組搭檔將輪番上陣迎戰對手。
🔫射擊：定向飛靶項目將展開男子與女子個人及男子團體資格賽第1天賽程，李孟遠、張峯齊、王漢樽、羅芊雅等人將出賽。
其他重點賽事：鐵人三項混合接力於上午9時30分登場；曲棍球女子A組上午11時迎戰中國；拳擊男子70公斤級甘家葳於下午17時對陣巴勒斯坦；卡巴迪男子組晚間18時30分對上孟加拉。
2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表
|時間
|運動種類
|賽事項目
|參賽選手
|對手
|場館
|備註
|09:00
|軟式網球
|混合雙打小組賽-F組
|余凱文/黃詩媛
|尼泊爾
|名古屋市東山公園網球中心
|09:00
|軟式網球
|混合雙打小組賽-C組
|林韋傑/江旻育
|印尼
|名古屋市東山公園網球中心
|09:30
|鐵人三項
|混合項目接力
|潘子易/江典祐/張綺文/潘昱婷
|-
|蒲郡市鐵人三項場館
|09:53
|武術
|男子太極拳太極劍全能-男子太極拳
|孫家閎
|-
|愛知縣武道館
|10:00
|射擊
|定向飛靶男子個人-資格賽第1天
|李孟遠
|-
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|定向飛靶男子個人-資格賽第1天
|張峯齊
|-
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|定向飛靶男子個人-資格賽第1天
|王漢樽
|-
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|定向飛靶男子團體-資格賽第1天
|李孟遠/張峯齊/王漢樽
|-
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|定向飛靶女子個人-資格賽第1天
|羅芊雅
|-
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|游泳
|男子50公尺仰式預賽
|莊沐倫、黃育騰
|-
|東京水上運動中心
|10:06
|游泳
|女子50公尺仰式預賽
|張雅佳
|-
|東京水上運動中心
|10:14
|游泳
|男子50公尺自由式預賽
|楊宇翔、林怡成
|-
|東京水上運動中心
|10:20
|空手道
|男子組個人形-8強賽
|杜承翰
|馬來西亞或澳門
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|10:36
|游泳
|男子100公尺蛙式預賽
|蔡睿紘、張喬禪
|-
|東京水上運動中心
|10:48
|空手道
|男子組個人形-4強賽
|杜承翰
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|10:52
|游泳
|女子200公尺個人混合四式預賽
|韓安齊
|-
|東京水上運動中心
|11:00
|軟式網球
|混合雙打小組賽-F組
|余凱文/黃詩媛
|蒙古
|名古屋市東山公園網球中心
|11:00
|軟式網球
|混合雙打小組賽-C組
|林韋傑/江旻育
|巴基斯坦
|名古屋市東山公園網球中心
|11:00
|空手道
|男子組個人形-敗部復活賽
|杜承翰
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|11:00
|曲棍球
|女子A組
|姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲等
|中國
|岐阜縣綠地體育場
|11:30
|綜合格鬥
|女子60公斤級傳統組-4強賽
|林郁芬
|吉爾吉斯 KASYMOV Atai/AIAZBEKOVA Nurkyz
|名古屋市稻永運動中心
|11:36
|空手道
|男子組個人形-金牌賽
|杜承翰
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|12:50
|空手道
|男子組對打-67公斤級-32強賽
|石政中
|塔吉克 SULTONOV Alisher
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|13:00
|排球
|女子準決賽(第5-8名)
|廖苡任/洪家瑤/蔡幼群/許甄軒等
|哈薩克或南韓
|小牧市公園競技場
|視賽果晉級
|13:26
|空手道
|男子組對打-67公斤級-16強賽
|石政中
|敘利亞 DARWISH Mohammad
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|14:30
|武術
|男子太極拳太極劍全能-男子太極劍(決賽)
|孫家閱
|-
|愛知縣武道館
|14:30
|競技體操
|男子單項資格賽第二組
|唐嘉鴻/李智凱/洪源禧/蕭佑然/莊佳龍
|-
|名古屋市綜合體育館
|15:02
|空手道
|男子組對打-67公斤級-8強賽
|石政中
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|16:00
|排球
|女子準決賽(第1-4名)
|廖苡任/洪家瑤/蔡幼群/許甄軒等
|哈薩克或南韓
|小牧市公園競技場
|視賽果晉級
|16:00
|籃球(5*5)
|女子小組賽-C組
|彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇等
|馬來西亞
|愛知國際競技場
|C組:蒙古、馬來西亞、韓國
|17:00
|游泳
|男子50公尺仰式決賽
|莊沐倫、黃育騰
|-
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:00
|拳擊
|男子70公斤級-預賽
|甘家葳
|巴勒斯坦 ISSA Mohammed
|西尾市綜合體育館
|17:06
|游泳
|女子50公尺仰式決賽
|張雅佳
|-
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:12
|游泳
|男子50公尺自由式決賽
|楊宇翔、林怡成
|-
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:38
|游泳
|男子100公尺蛙式決賽
|蔡睿紘、張喬禪
|-
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:40
|籃球(3*3)
|女子分組預賽-B組
|張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵
|日本
|金城埠頭車站廣場
|17:50
|空手道
|男子組對打-67公斤級-金牌賽
|石政中
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:52
|游泳
|女子200公尺個人混合四式決賽
|韓安齊
|-
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|18:30
|棒球
|B組預賽
|林昱珉/劉致榮/王彥程等
|韓國
|岡崎球場
|18:30
|卡巴迪
|男子小組賽-A組
|張崇茂/李浚杰/莊佳銘/蔡仲浩等
|孟加拉
|東海市民體育館
|18:55
|籃球(3*3)
|男子分組預賽-C組
|張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲
|巴林
|金城埠頭車站廣場
|19:20
|籃球(3*3)
|女子分組預賽-B組
|張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵
|烏茲別克
|金城埠頭車站廣場
|19:30
|足球
|女子小組賽-E組
|王郁婷/劉穎嘉/程思瑜/陳英惠等
|日本
|靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場
|20:10
|籃球(3*3)
|男子分組預賽-C組
|張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲
|卡達
|金城埠頭車站廣場
|10:00起
|桌球
|女子團體-16強賽
|鄭怡靜/陳思羽/吳映萱/葉伊恬/彭郁涵
|哈薩克
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|男子團體-16強賽
|林昀儒/馮翊新/郭冠宏/徐絃家/洪敬愷
|北韓或巴基斯坦
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|混合雙打-32強賽
|林昀儒/鄭怡靜
|澳門
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|混合雙打-64強賽
|馮翊新/葉伊恬
|寮國
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|女子雙打-32強賽
|鄭怡靜/葉伊恬
|吉爾吉斯或巴林
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|女子雙打-32強賽
|陳思羽/吳映萱
|-
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|男子雙打-32強賽
|馮翊新/郭冠宏
|-
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|10:00起
|桌球
|男子雙打-32強賽
|徐絃家/洪敬愷
|-
|豐田天空館
|賽程時間未公布
|11:12起
|空手道
|男子組個人形-銅牌賽
|杜承翰
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|15:26起
|空手道
|男子組對打-67公斤級-4強賽 / 敗部復活賽
|石政中
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|16:38起
|空手道
|男子組對打-67公斤級-銅牌賽
|石政中
|-
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
名古屋亞運完整賽程與重要日期
|運動種類
|競賽項目
|賽事期間
|決賽與奪牌日
|水上運動
|游泳
|9月20日至9月25日
|9月20日至9月25日
|跳水
|9月29日至10月3日
|9月29日至10月3日
|水球
|9月22日至10月3日
|10月2日至10月3日
|水上芭蕾
|10月2日至10月4日
|10月3日至10月4日
|田徑
|田徑
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|體操
|競技體操
|9月21日至9月25日
|9月21日至9月25日
|彈翻床
|9月28日
|9月28日
|韻律體操
|10月2日至10月3日
|10月3日
|球類運動
|籃球(5對5)
|9月10日至9月26日
|9月25日至9月26日
|3對3籃球
|9月23日至9月26日
|9月26日
|棒球
|9月21日至10月3日
|10月3日
|壘球
|9月25日至10月3日
|10月3日
|足球
|9月14日至10月3日
|10月2日至10月3日
|排球(室內)
|9月17日至10月3日
|9月25日、10月3日
|沙灘排球
|9月16日至9月27日
|9月26日至9月27日
|桌球
|9月20日至9月28日
|9月24日、9月26日至9月28日
|羽球
|9月20日至9月29日
|9月24日、9月29日
|網球
|9月18日至9月27日
|9月26日至9月27日
|軟式網球
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|曲棍球
|9月18日至10月3日
|10月2日至10月3日
|手球
|9月20日至9月29日
|9月28日至9月29日
|橄欖球(七人制)
|10月1日至10月3日
|10月3日
|高爾夫
|9月30日至10月3日
|10月3日
|壁球
|9月23日至10月2日
|9月26日、10月2日
|藤球
|9月20日至10月3日
|9月24日、9月27日、10月3日
|板球
|9月17日至10月3日
|9月21日、10月3日
|台克球
|9月17日至9月20日
|9月20日
|籠式網球
|9月28日至10月3日
|10月3日
|技擊與武術
|跆拳道
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|虛擬跆拳道
|10月3日
|10月3日
|柔道
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|空手道
|9月20日至9月23日
|9月20日至9月23日
|拳擊
|9月21日至10月2日
|10月2日
|角力
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|武術
|9月20日至9月24日
|9月20日至9月24日
|克拉術
|9月20日至9月22日
|9月20日至9月22日
|柔術
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|綜合格鬥
|9月22日至9月24日
|9月24日
|自由車
|BMX競速
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|BMX自由式
|9月26日
|9月26日
|公路賽
|9月21日至9月24日
|9月21日、9月23日、9月24日
|登山車
|9月26日至9月27日
|9月26日至9月27日
|場地賽
|9月29日至10月2日
|9月29日至10月2日
|其他競技
|舉重
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|射箭
|9月26日至10月3日
|10月1日至10月3日
|射擊
|9月20日至10月1日
|9月20日至10月1日
|擊劍
|9月22日至9月27日
|9月22日至9月27日
|馬術
|9月21日至10月4日
|9月23日、9月26日、10月1日、10月4日
|輕艇(靜水競速)
|9月23日至9月26日
|9月25日至9月26日
|輕艇(激流標竿)
|10月1日至10月3日
|10月2日至10月3日
|划船
|9月20日至9月24日
|9月23日至9月24日
|帆船
|9月26日至10月3日
|10月2日至10月3日
|鐵人三項
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|現代五項
|9月16日至9月20日
|9月19日至9月20日
|運動攀登
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|滑板
|9月24日至9月27日
|9月25日、9月27日
|衝浪
|9月25日至9月28日
|9月28日
|霹靂舞
|10月2日至10月3日
|10月3日
|電子競技
|9月23日至10月2日
|9月23日至10月2日
|卡巴迪
|9月21日至9月26日
|9月26日
|收看管道
|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
|中華電信MOD
|電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道）
|適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。
|東森電視
|有線電視頻道
|已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。
|線上與行動平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
|列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠）
|Hami Video
|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
|可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。
更多「名古屋亞運」相關新聞。