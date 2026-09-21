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▲「鞍馬王子」李智凱在無緣巴黎奧運後，目標一直鎖定2028年洛杉磯奧運及名古屋亞運，力拼完成「全滿貫」目標。（圖／亞塞拜然體操總會）

名古屋亞運有哪些項目？

▲愛知・名古屋亞運軟網男子團體項目金牌戰，中華隊不敵日本隊奪下銀牌。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.20）

亞運20日獎牌榜一覽

▲哈薩克代表隊在個人計時賽中大放異彩，盧岑科（Alexey Lutsenko）奪男子組金牌，完成4連霸。（圖／美聯社／達志影像）

排名 國家 / 地區 (NOC) 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國 (CHN) 11 6 3 20 2 🇯🇵 日本 (JPN) 6 6 7 19 3 🇰🇷 韓國 (KOR) 3 3 7 13 4 🇰🇿 哈薩克 (KAZ) 3 0 2 5 5 🇹🇭 泰國 (THA) 3 0 0 3 6 🇲🇲 緬甸 (MYA) 1 1 1 3 7 🇲🇴 中國澳門 (MAC) 1 1 0 2 8 🇰🇼 科威特 (KUW) 1 0 1 2 9 🇹🇼 中華台北 (TPE) 0 2 1 3 =10 🇭🇰 中國香港 (HKG) 0 2 0 2 =10 🇮🇳 印度 (IND) 0 2 0 2

▲亞運棒球中華隊首戰強敵韓國，談到首戰關鍵台韓大戰，湯登凱明確表示，「全部戰力傾巢而出，把最強戰力壓在第一場對韓國。」（圖／記者林子翔攝）



亞運9/21中華隊賽事重點一覽

▲孫家閎將於21日下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽，有望爭取獎牌。（圖／大專體總提供）

2026名古屋亞運 9月21日 中華隊賽程表

時間 運動種類 賽事項目 參賽選手 對手 場館 備註 09:00 軟式網球 混合雙打小組賽-F組 余凱文/黃詩媛 尼泊爾 名古屋市東山公園網球中心 09:00 軟式網球 混合雙打小組賽-C組 林韋傑/江旻育 印尼 名古屋市東山公園網球中心 09:30 鐵人三項 混合項目接力 潘子易/江典祐/張綺文/潘昱婷 - 蒲郡市鐵人三項場館 09:53 武術 男子太極拳太極劍全能-男子太極拳 孫家閎 - 愛知縣武道館 10:00 射擊 定向飛靶男子個人-資格賽第1天 李孟遠 - 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 定向飛靶男子個人-資格賽第1天 張峯齊 - 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 定向飛靶男子個人-資格賽第1天 王漢樽 - 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 定向飛靶男子團體-資格賽第1天 李孟遠/張峯齊/王漢樽 - 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 定向飛靶女子個人-資格賽第1天 羅芊雅 - 愛知縣綜合射擊場 10:00 游泳 男子50公尺仰式預賽 莊沐倫、黃育騰 - 東京水上運動中心 10:06 游泳 女子50公尺仰式預賽 張雅佳 - 東京水上運動中心 10:14 游泳 男子50公尺自由式預賽 楊宇翔、林怡成 - 東京水上運動中心 10:20 空手道 男子組個人形-8強賽 杜承翰 馬來西亞或澳門 愛知縣豐橋市綜合體育館 10:36 游泳 男子100公尺蛙式預賽 蔡睿紘、張喬禪 - 東京水上運動中心 10:48 空手道 男子組個人形-4強賽 杜承翰 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 10:52 游泳 女子200公尺個人混合四式預賽 韓安齊 - 東京水上運動中心 11:00 軟式網球 混合雙打小組賽-F組 余凱文/黃詩媛 蒙古 名古屋市東山公園網球中心 11:00 軟式網球 混合雙打小組賽-C組 林韋傑/江旻育 巴基斯坦 名古屋市東山公園網球中心 11:00 空手道 男子組個人形-敗部復活賽 杜承翰 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 11:00 曲棍球 女子A組 姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲等 中國 岐阜縣綠地體育場 11:30 綜合格鬥 女子60公斤級傳統組-4強賽 林郁芬 吉爾吉斯 KASYMOV Atai/AIAZBEKOVA Nurkyz 名古屋市稻永運動中心 11:36 空手道 男子組個人形-金牌賽 杜承翰 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 12:50 空手道 男子組對打-67公斤級-32強賽 石政中 塔吉克 SULTONOV Alisher 愛知縣豐橋市綜合體育館 13:00 排球 女子準決賽(第5-8名) 廖苡任/洪家瑤/蔡幼群/許甄軒等 哈薩克或南韓 小牧市公園競技場 視賽果晉級 13:26 空手道 男子組對打-67公斤級-16強賽 石政中 敘利亞 DARWISH Mohammad 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 14:30 武術 男子太極拳太極劍全能-男子太極劍(決賽) 孫家閱 - 愛知縣武道館 14:30 競技體操 男子單項資格賽第二組 唐嘉鴻/李智凱/洪源禧/蕭佑然/莊佳龍 - 名古屋市綜合體育館 15:02 空手道 男子組對打-67公斤級-8強賽 石政中 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 16:00 排球 女子準決賽(第1-4名) 廖苡任/洪家瑤/蔡幼群/許甄軒等 哈薩克或南韓 小牧市公園競技場 視賽果晉級 16:00 籃球(5*5) 女子小組賽-C組 彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇等 馬來西亞 愛知國際競技場 C組:蒙古、馬來西亞、韓國 17:00 游泳 男子50公尺仰式決賽 莊沐倫、黃育騰 - 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:00 拳擊 男子70公斤級-預賽 甘家葳 巴勒斯坦 ISSA Mohammed 西尾市綜合體育館 17:06 游泳 女子50公尺仰式決賽 張雅佳 - 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:12 游泳 男子50公尺自由式決賽 楊宇翔、林怡成 - 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:38 游泳 男子100公尺蛙式決賽 蔡睿紘、張喬禪 - 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:40 籃球(3*3) 女子分組預賽-B組 張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵 日本 金城埠頭車站廣場 17:50 空手道 男子組對打-67公斤級-金牌賽 石政中 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:52 游泳 女子200公尺個人混合四式決賽 韓安齊 - 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 18:30 棒球 B組預賽 林昱珉/劉致榮/王彥程等 韓國 岡崎球場 18:30 卡巴迪 男子小組賽-A組 張崇茂/李浚杰/莊佳銘/蔡仲浩等 孟加拉 東海市民體育館 18:55 籃球(3*3) 男子分組預賽-C組 張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲 巴林 金城埠頭車站廣場 19:20 籃球(3*3) 女子分組預賽-B組 張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵 烏茲別克 金城埠頭車站廣場 19:30 足球 女子小組賽-E組 王郁婷/劉穎嘉/程思瑜/陳英惠等 日本 靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場 20:10 籃球(3*3) 男子分組預賽-C組 張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲 卡達 金城埠頭車站廣場 10:00起 桌球 女子團體-16強賽 鄭怡靜/陳思羽/吳映萱/葉伊恬/彭郁涵 哈薩克 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 男子團體-16強賽 林昀儒/馮翊新/郭冠宏/徐絃家/洪敬愷 北韓或巴基斯坦 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 混合雙打-32強賽 林昀儒/鄭怡靜 澳門 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 混合雙打-64強賽 馮翊新/葉伊恬 寮國 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 女子雙打-32強賽 鄭怡靜/葉伊恬 吉爾吉斯或巴林 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 女子雙打-32強賽 陳思羽/吳映萱 - 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 男子雙打-32強賽 馮翊新/郭冠宏 - 豐田天空館 賽程時間未公布 10:00起 桌球 男子雙打-32強賽 徐絃家/洪敬愷 - 豐田天空館 賽程時間未公布 11:12起 空手道 男子組個人形-銅牌賽 杜承翰 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 15:26起 空手道 男子組對打-67公斤級-4強賽 / 敗部復活賽 石政中 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 16:38起 空手道 男子組對打-67公斤級-銅牌賽 石政中 - 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) ▲林昀儒（左）攜手鄭怡靜代表我國出戰亞運混雙。（主辦提供）



名古屋亞運完整賽程與重要日期



運動種類 競賽項目 賽事期間 決賽與奪牌日 水上運動 游泳 9月20日至9月25日 9月20日至9月25日 跳水 9月29日至10月3日 9月29日至10月3日 水球 9月22日至10月3日 10月2日至10月3日 水上芭蕾 10月2日至10月4日 10月3日至10月4日 田徑 田徑 9月23日至9月29日 9月23日至9月29日 體操 競技體操 9月21日至9月25日 9月21日至9月25日 彈翻床 9月28日 9月28日 韻律體操 10月2日至10月3日 10月3日 球類運動 籃球(5對5) 9月10日至9月26日 9月25日至9月26日 3對3籃球 9月23日至9月26日 9月26日 棒球 9月21日至10月3日 10月3日 壘球 9月25日至10月3日 10月3日 足球 9月14日至10月3日 10月2日至10月3日 排球(室內) 9月17日至10月3日 9月25日、10月3日 沙灘排球 9月16日至9月27日 9月26日至9月27日 桌球 9月20日至9月28日 9月24日、9月26日至9月28日 羽球 9月20日至9月29日 9月24日、9月29日 網球 9月18日至9月27日 9月26日至9月27日 軟式網球 9月29日至10月3日 9月30日、10月1日、10月3日 曲棍球 9月18日至10月3日 10月2日至10月3日 手球 9月20日至9月29日 9月28日至9月29日 橄欖球(七人制) 10月1日至10月3日 10月3日 高爾夫 9月30日至10月3日 10月3日 壁球 9月23日至10月2日 9月26日、10月2日 藤球 9月20日至10月3日 9月24日、9月27日、10月3日 板球 9月17日至10月3日 9月21日、10月3日 台克球 9月17日至9月20日 9月20日 籠式網球 9月28日至10月3日 10月3日 技擊與武術 跆拳道 10月1日至10月3日 10月1日至10月3日 虛擬跆拳道 10月3日 10月3日 柔道 9月30日至10月3日 9月30日至10月3日 空手道 9月20日至9月23日 9月20日至9月23日 拳擊 9月21日至10月2日 10月2日 角力 9月30日至10月3日 9月30日至10月3日 武術 9月20日至9月24日 9月20日至9月24日 克拉術 9月20日至9月22日 9月20日至9月22日 柔術 10月1日至10月3日 10月1日至10月3日 綜合格鬥 9月22日至9月24日 9月24日 自由車 BMX競速 9月20日至9月21日 9月20日至9月21日 BMX自由式 9月26日 9月26日 公路賽 9月21日至9月24日 9月21日、9月23日、9月24日 登山車 9月26日至9月27日 9月26日至9月27日 場地賽 9月29日至10月2日 9月29日至10月2日 其他競技 舉重 9月23日至9月29日 9月23日至9月29日 射箭 9月26日至10月3日 10月1日至10月3日 射擊 9月20日至10月1日 9月20日至10月1日 擊劍 9月22日至9月27日 9月22日至9月27日 馬術 9月21日至10月4日 9月23日、9月26日、10月1日、10月4日 輕艇(靜水競速) 9月23日至9月26日 9月25日至9月26日 輕艇(激流標竿) 10月1日至10月3日 10月2日至10月3日 划船 9月20日至9月24日 9月23日至9月24日 帆船 9月26日至10月3日 10月2日至10月3日 鐵人三項 9月20日至9月21日 9月20日至9月21日 現代五項 9月16日至9月20日 9月19日至9月20日 運動攀登 9月29日至10月3日 9月30日、10月1日、10月3日 滑板 9月24日至9月27日 9月25日、9月27日 衝浪 9月25日至9月28日 9月28日 霹靂舞 10月2日至10月3日 10月3日 電子競技 9月23日至10月2日 9月23日至10月2日 卡巴迪 9月21日至9月26日 9月26日

亞運轉播平台

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲上一屆杭州亞運，我國在3X3籃球金牌戰靠著林信寬最終站上罰球線，投進致勝球，拿下金牌。（圖／中華奧會提供）

亞洲運動會賽事持續熱戰，根據9月20日最新公布的獎牌榜，中華代表隊（Chinese Taipei）目前累積取得2面銀牌、1面銅牌，與香港、印度並列大會第9名。而中國隊則展現強大的宰制力，以11金、6銀、3銅（總計20面獎牌）的傲人成績，穩居獎牌榜龍頭寶座。今（21）日中華隊仍有武術、空手道、游泳等多個項目要力爭獎牌，晚上則有棒球「台韓大戰」，以及女籃5對5、男女籃3對3等人氣項目，萬眾矚目的「鞍馬王子」李智凱也將攜唐嘉鴻等戰友在競技體操男子單項資格賽出戰。《NOWNEWS》整理了本屆亞運9月20日的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。2026年第20屆愛知名古屋亞運會（20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將於9月19日至10月4日期間舉行，規劃辦理43個運動種類的競賽，包含32個奧運會運動種類、5個亞洲區域性運動種類、2個2026愛知- 名古屋亞運會籌備會建議運動種類，以及4個亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia, OCA） 建議運動種類。43個運動種類包含水上運動、射箭、田徑、羽球、棒 / 壘球、籃球、拳擊、霹靂舞、輕艇、自由車、馬術、電子競技運動、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、柔術、卡巴迪、空手道、克拉術、現代五項、划船、橄欖球、帆船、藤球、射擊、滑板、運動攀登、壁球、衝浪、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、武術、台克球及配鬪球，總計71項運動科目及469個運動項目。本屆亞運會將歡迎45個國家奧會，代表團選手數及隊職員參賽人數預估至多達15,000人，加上媒體10,000人及志工28,000人參與。主場館為名古屋市瑞穗公園田徑場（Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium）。分析中華隊目前的獎牌庫，主要來自「軟式網球」與「空手道」兩大項目。台灣健兒在軟式網球賽場上表現亮眼，一舉為我國進帳2面銀牌；而空手道項目也順利收下1面銅牌。中華隊目前以總數3面獎牌的成績暫居第9，隨著後續賽程展開，仍有高度機會使獎牌數持續攀升。昨日中華隊靠軟網男、女團收下兩銀，而亞運空手道形女將簡慧萱則奪下一枚銅牌。觀察前段班戰況，中國隊以11面金牌遙遙領先，其中「游泳」項目堪稱最大金庫，狂攬6金1銀2銅；此外在現代五項（2金）、射擊、鐵人三項及武術等項目也皆有金牌入袋。日本隊則以6金、6銀、7銅（共19面獎牌）緊追在後，排名第二。日本在各項目發展均衡，於軟式網球拿下2金，並在游泳、空手道、射擊及鐵人三項皆有金牌進帳；韓國隊則以3金、3銀、7銅暫列第三，其金牌主要來自現代五項與台克球（Teqball）。此外，哈薩克（3金2銅）與泰國（3金）分別佔據第四、第五名；泰國的3面金牌更是全數來自台克球項目，展現該項目的強大主宰力。▪️⚾棒球：晚間18時30分，棒球代表隊將於岡崎球場在B組預賽強碰韓國隊，我國本屆主要以業餘陣容為主，韓國隊則是韓職新星組成。⚽足球：晚間19時30分，女足代表隊將於E組小組賽迎戰地主日本隊。🏐排球：女排代表隊將於下午13時或16時進行準決賽（視先前賽果決定參加第1-4名或第5-8名賽事），對手為哈薩克或南韓。🏀籃球：女籃5對5代表隊將於下午16時在C組小組賽對決馬來西亞。3對3男籃晚間將連戰巴林與卡達，3對3女籃則將對陣日本與烏茲別克。▪️🥋武術：孫家閎將於下午14時30分出戰男子太極拳太極劍全能的太極劍決賽，有望爭取獎牌。🥋空手道：男子組個人形的杜承翰，以及男子組對打67公斤級的石政中，將從上午起展開各階段賽事，若順利晉級，兩人的金牌賽分別預計於11時36分及17時50分舉行。🏊游泳：多項預賽與決賽同日登場，包含男子50公尺仰式（莊沐倫、黃育騰）、女子50公尺仰式（張雅佳）、男子50公尺自由式（楊宇翔、林怡成）、男子100公尺蛙式（蔡睿紘、張喬禪）及女子200公尺個人混合四式（韓安齊），若順利晉級，決賽將集中於晚間17時起陸續展開。👊綜合格鬥：女子60公斤級傳統組，林郁芬將於上午11時30分出賽4強賽。🤸競技體操：下午14時30分，唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍將出戰男子單項資格賽第二組。🏓 桌球：林昀儒、鄭怡靜等好手將分頭出戰男女團體16強賽，以及各項雙打與混雙賽事。🎾軟式網球：混雙小組賽將於上午9時起開打，余凱文／黃詩媛、林韋傑／江旻育兩組搭檔將輪番上陣迎戰對手。🔫射擊：定向飛靶項目將展開男子與女子個人及男子團體資格賽第1天賽程，李孟遠、張峯齊、王漢樽、羅芊雅等人將出賽。其他重點賽事：鐵人三項混合接力於上午9時30分登場；曲棍球女子A組上午11時迎戰中國；拳擊男子70公斤級甘家葳於下午17時對陣巴勒斯坦；卡巴迪男子組晚間18時30分對上孟加拉。