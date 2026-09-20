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▲民謠國寶張日貴長年深入社區、校園教唱滿州民謠，保存百年傳統曲調與演唱風格，為地方留下珍貴文化記憶。（圖／屏東縣府提供）

▲陳英以歌聲守護恆春民謠，傳承獨特唱腔與演唱技法，並積極參與田野調查、錄音典藏及傳習工作，讓傳統歌謠延續至下一代。（圖／屏東縣府提供）

為表彰長期投入屏東文化保存、傳承與創新的傑出個人或團體，屏東縣政府今（20）日在縣立圖書館舉辦首屆「屏東文化獎」頒獎典禮，縣長周春米頒獎表彰民謠國寶張日貴、陳英，肯定兩位阿媽以一生守護、傳唱恆春半島民謠，讓珍貴文化記憶代代延續。周春米表示，張日貴、陳英長年投入民謠傳唱與文化傳承，即使不識字，仍憑著對土地的深厚情感，將流傳百年的歌謠牢記心中，並走入校園、社區教唱，培育傳藝師與藝生，讓恆春半島民謠持續在地方扎根。文化處表示，張日貴自幼耳濡目染學習滿州民謠，完整保存曲調、歌詞及演唱風格，數十年來深入村落、校園傳唱；陳英則守護恆春民謠獨特唱腔、咬字、即興裝飾及節奏，並參與田野調查、錄音典藏與專輯出版，鼓勵年輕世代接續傳承。兩位得獎者也將民謠帶向全臺及國際舞臺。文化處指出，恆春文化中心民謠館同步推出「日花微微仔爍－半島女伶聲未歇」特展，以兩位國寶的生命故事為主軸，呈現恆春女性堅韌身影及一生守護民謠文化的歷程，邀請民眾走進展場，聆聽來自臺灣最南端的土地之歌。