網紅多米多羅跟女友芝芝分手被炎上，因女方影射男方在關係中有許多對感情不忠的行為，且還在動手術斷崖式分手，導致男方遭到全網撻伐。今（20）日多米多羅的姊姊發出超長文霸氣護弟，澄清多米多羅其實早就提出分手，但礙於女方透過家人向男友施壓，兩人才繼續努力，同時透露芝芝嘴上說多米多羅一直聯繫前女友，但其實自己也常常跟男生出門玩，甚至跟前男友的聯繫從沒斷過。
多米多羅姊姊不忍了！公開貼文爆破芝芝
多米多羅的大姊因為看到全網都在臭罵弟弟，因此發文為弟弟討回公道，她提到芝芝的爆料中有許多不實之處，其中尤其是兩人吵最兇的邊界感問題，芝芝認為多米一直跟女粉絲出門，甚至熱絡跟前女友聊天，這些事都讓她感到很沒有安全感。
不過多米姊姊指出，芝芝嘴上一直說沒安全感、逼男方公開戀情，但其實私下跟前男友的聯絡根本沒斷過，IG也放著一堆跟男生出門玩的照片；甚至到了後期一直纏著多米不接受分手，但明明兩人過去早就談過很多次，芝芝還曾會打電話給多米家人、朋友，要求男方不要跟自己分手。
聊到偷看手機問題，姊姊指控芝芝嘴上說著以後不會再犯，但分手後也繼續偷看，對外一邊說著道歉，一邊還是把兩人聊天紀錄公諸於世，「這種雙面操作不覺得太虛偽嗎？」
接著說道被網友詬病的「沒AA生日大餐」，多米姊姊認為兩人那時候早就分手了，還主動找對方請吃飯，且交往期間兩人出去玩花費吃好住好全部都是男方出錢，還搬到男方家中為了省住宿費，這些對芝芝好的行為卻被包裝成小氣AA男，讓姊姊實在無法接受。
多米姊還提到，芝芝對於感情的控制欲極強，甚至連男方玩遊戲做效果「在虛擬遊戲中談戀愛都要被罵」，認為這已經嚴重影響到多米多羅的本職工作。最後姊姊警告芝芝，「29歲的成年人，請學會為自己的選擇負責，不接受分手就用出軌抹黑，就在背後一邊裝受害者一邊搞小動作。」這種種行為才讓姊姊忍無可忍，決定公開一切保護弟弟。
資料來源：Threads
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多米多羅的大姊因為看到全網都在臭罵弟弟，因此發文為弟弟討回公道，她提到芝芝的爆料中有許多不實之處，其中尤其是兩人吵最兇的邊界感問題，芝芝認為多米一直跟女粉絲出門，甚至熱絡跟前女友聊天，這些事都讓她感到很沒有安全感。
不過多米姊姊指出，芝芝嘴上一直說沒安全感、逼男方公開戀情，但其實私下跟前男友的聯絡根本沒斷過，IG也放著一堆跟男生出門玩的照片；甚至到了後期一直纏著多米不接受分手，但明明兩人過去早就談過很多次，芝芝還曾會打電話給多米家人、朋友，要求男方不要跟自己分手。
聊到偷看手機問題，姊姊指控芝芝嘴上說著以後不會再犯，但分手後也繼續偷看，對外一邊說著道歉，一邊還是把兩人聊天紀錄公諸於世，「這種雙面操作不覺得太虛偽嗎？」
接著說道被網友詬病的「沒AA生日大餐」，多米姊姊認為兩人那時候早就分手了，還主動找對方請吃飯，且交往期間兩人出去玩花費吃好住好全部都是男方出錢，還搬到男方家中為了省住宿費，這些對芝芝好的行為卻被包裝成小氣AA男，讓姊姊實在無法接受。
多米姊還提到，芝芝對於感情的控制欲極強，甚至連男方玩遊戲做效果「在虛擬遊戲中談戀愛都要被罵」，認為這已經嚴重影響到多米多羅的本職工作。最後姊姊警告芝芝，「29歲的成年人，請學會為自己的選擇負責，不接受分手就用出軌抹黑，就在背後一邊裝受害者一邊搞小動作。」這種種行為才讓姊姊忍無可忍，決定公開一切保護弟弟。
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