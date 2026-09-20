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▲朱雨玲爆冷擊敗中國現任球後王曼昱。（圖／取自WTT flickr）

2026年名古屋亞運桌球團體賽程如火如荼進行中。由林昀儒領銜的中華桌球男團，在小組賽第二戰面對巴林（BRN）代表隊，展現出極致的壓制力。中華隊派出的三名好手徐絃家、林昀儒與郭冠宏皆以「直落三」的壓倒性比分擊敗對手，整場比賽僅耗時42分鐘便光速收工，豪取小組賽二連勝。首日團體賽事，中日台韓等4大強權都順利過關，但世界球后王曼昱卻意外爆冷輸球，再對上澳門的單打賽，不敵昔日國家隊隊友朱雨玲。首場由徐絃家擔任開路先鋒，對決巴林選手拉希德（Rashed Rashed）。徐絃家開賽便迅速進入狀態，雖然對手在第二局稍微製造了點麻煩，但徐絃家依然穩住陣腳，以11：6、11：9、11：4，耗時15分鐘直落三局拿下勝利，為中華隊打響第一砲。第二點由「台灣一哥」林昀儒親自把關，迎戰穆罕默德（Mohammed Alaali）。林昀儒在這場比賽中完全展現了世界級名將的宰制力，對手幾乎毫無招架之力。小林同學以秋風掃落葉之姿，分別打出11：3、11：4、11：1的懸殊比分。整場比賽僅耗時短短12分鐘、且總共只讓對手拿下8分，便輕鬆聽牌。負責第三點的郭冠宏面對巴林選手馬福茲（Sayed Mahfoodh），同樣未遭遇太多抵抗。郭冠宏穩紮穩打，以11：5、11：7、11：6，花費15分鐘順利關門。本屆亞運中華桌球男團在教練團王翊澤、鄭佳奇、蔣澎龍、秦筱鈞、吳文嘉的帶領下，小組賽前兩戰面對尼泊爾與巴林皆以「一局未失」的強勢表現輕鬆過關。在中國男女團的賽況方面，中國男團在小組賽展現強大的統治力，首戰先以3：0輕取澳門，次戰由王楚欽、林詩棟與向鵬聯手出擊，再以3：0橫掃卡達，且三盤9局比賽中總計僅讓對手拿下28分，以兩戰全勝之姿強勢挺進淘汰賽。中國女團雖然在首戰同樣以3：0完封尼泊爾順利開出紅盤，但在下午對陣澳門隊的賽事中卻爆出本屆超大冷門，現任世界球后王曼昱竟以1：3不敵傷癒復出、改披澳門戰袍的前中國名將朱雨玲，意外吞下敗仗，成為賽場上的熱議焦點。